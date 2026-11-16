نقابة التمريض تنفي تفضيل خريجي المكثف على التمريض العام

أكدت نقابة التمريض عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح أولوية في تكليف خريجي التمريض لأخصائي التمريض المكثف على حساب أخصائي التمريض العام، مشددة على أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرارات أو توجهات رسمية معلنة بشأن ملف التكليف.

وأوضحت النقابة، أن ملف تكليف خريجي التمريض يحظى بالاهتمام والمتابعة، وأن جميع خريجي التمريض محل اهتمام دون تمييز بين فئة وأخرى، مؤكدة ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره وتداوله من معلومات تتعلق بمستقبل الخريجين، وعدم الانسياق وراء المنشورات غير الموثقة التي قد تثير البلبلة والقلق بين الطلاب والخريجين وأسرهم.

وشددت نقابة التمريض على أن ما ورد في المنشور المتداول بشأن اقتصار الأولوية في التكليف على أخصائي التمريض المكثف، وتوزيع باقي الخريجين وفقًا للمجموع خلال سنوات الدراسة، لا يستند إلى معلومات رسمية معلنة، مطالبة بعدم التعامل مع هذه المنشورات باعتبارها قرارات مؤكدة.