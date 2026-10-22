التمريض تكرّم فريق مستشفى الحوامدية وتمنحهن أوسكار النقابة

كرّمت النقابة العامة للتمريض، فريق التمريض بمستشفى الحوامدية العام، ومنحته «أوسكار النقابة» ومكافأة مالية، تقديرًا لأمانتهن وإخلاصهن في العمل، بعد نجاحهن في الحفاظ على مبلغ مالي قدره 55 ألف جنيه، كان بحوزة أحد المرضى عند دخوله المستشفى فاقدًا للوعي، في موقف إنساني ومهني يعكس أصالة أخلاقيات التمريض المصري.

وأشادت نقيب عام التمريض بأداء كل من سحر عصام، وأميرة عادل، وسارة صابر، وأشرقت علي، وقمر عطا، مثمنةً ما أظهرنه من أمانة ومسؤولية وتفانٍ في أداء واجبهن، وحرصهن على الحفاظ على أموال المريض ومتعلقاته حتى تسليمها وفق الإجراءات الرسمية المتبعة.

تكريم فريق تمريض مستشفى الحوامدية

وأكدت نقابة التمريض، أن تكريم الممرضات ومنحهن «أوسكار النقابة» والمكافأة المالية يأتي تقديرًا لموقفهن المشرف، ورسالة شكر لهن على أمانتهن وإخلاصهن، التي تعكس المعنى الحقيقي للالتزام المهني، وتؤكد أن التمريض ليس مجرد أداء لواجب وظيفي، بل رسالة إنسانية تقوم على الرحمة والأمانة وتحمل المسؤولية.

وأكدت نقيب عام التمريض على أهمية إبراز النماذج المشرفة داخل المنظومة الصحية وتكريم أصحاب المواقف النبيلة، مؤكدة أن تقدير هذه النماذج يمثل دعمًا للقيم المهنية والإنسانية، ويعزز ثقافة الأمانة والإخلاص بين العاملين في القطاع الصحي.