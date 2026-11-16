المستشار السابق للخارجية الأوكرانية: بوتين لا يسعى للسلام ويحاول إخضاع الشعب الأوكراني

قال كورماك سميث المستشار السابق لوزارة الخارجية الأوكرانية، إنّ التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا تعكس فقدانه الشفافية والمصداقية على الساحة الدولية، واصفاً حديثه الأخير أمام الصحفيين بأنه مجرد ثرثرة من رجل لا يعرف ما يقوله.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ أوكرانيا تقاتل بشجاعة من أجل بقائها، في الوقت الذي لم يُظهر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي مؤشرات تدل على رغبته في تحقيق السلام.

وأوضح أن بوتين يطرح مطالب سخيفة، إذ يطالب أوكرانيا بالتنازل عن أراضٍ تتجاوز مساحتها ما استولت عليه روسيا بالفعل، كما يطالب دولاً مثل فنلندا ودول البلطيق بالخروج من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، فضلاً عن مطالبته بريطانيا بالتنازل عن أسلحتها النووية.

وأكد أن هذه المطالب لا تمثل مفاوضات حقيقية للسلام، وإنما محادثات ذات طابع تكتيكي تهدف إلى المماطلة، مشدداً على أن بوتين لا يسعى إلى السلام.

وأشار إلى أن ترامب بات يقف بوضوح إلى جانب بوتين، وأنهما يحاولان معاً إجبار الشعب الأوكراني على الخضوع، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي يتحدث فيه الطرفان عن السلام، يواصل بوتين قتل المدنيين الأوكرانيين ومهاجمة البنية التحتية في أوكرانيا، مؤكدًا، أن هذه الهجمات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.