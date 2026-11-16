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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة

علاء فاروق
علاء فاروق
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، طفرة الصادرات الزراعية المصرية، كاشفًا عن وصول قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة إلى نحو 11.5 مليار دولار، مع نجاح الدولة في فتح 160 سوقًا عالميًا أمام المنتجات المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، وبحضور وكيلي اللجنة النائبين صقر عبدالفتاح وفريد واصل، والنائب حسام العمدة، أمين سر اللجنة.

9.5 مليون طن صادرات زراعية خلال 2025

وأكد وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية بلغ نحو 9.5 مليون طن خلال عام 2025، بقيمة 4.96 مليار دولار للصادرات الطازجة، و6.8 مليار دولار للصادرات الزراعية المصنعة، بإجمالي يقارب 11.5 مليار دولار.

مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة

وكشف فاروق أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والمركز الثالث عالميًا في تصدير الفراولة الطازجة، فضلًا عن احتلالها المركز السادس عالميًا في إنتاج الخضروات بإنتاج بلغ نحو 24 مليون طن.

160 سوقًا عالميًا و7 آلاف مزرعة ومحطة مكودة

وكشف الوزير عن نجاح الوزارة في فتح أسواق خارجية جديدة، ليصل إجمالي الأسواق المستقبلة للصادرات الزراعية المصرية إلى 160 سوقًا حول العالم.

وأشار إلى تأهيل وتكويد أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، وتكويد 11 محصولًا تصديريًا، بإجمالي مساحات مكودة بلغت نحو 280 ألف فدان، لضمان جودة المنتجات وإحكام الرقابة والتتبع وفقًا للمعايير الدولية.

التوسع في التصنيع الزراعي لتعظيم عوائد التصدير

وأكد فاروق استمرار جهود تطوير المعامل المركزية ومنظومة الحجر الزراعي، ورفع كفاءة الفحص والرقابة، وتعزيز التوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التوسع في الزراعة العضوية.

وشدد على أهمية زيادة التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية بدلًا من تصديرها في صورتها الخام، بما يعزز تنافسية الصادرات ويدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

صادرات زراعية المنتجات المصرية السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

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