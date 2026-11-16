جدول مزدحم ينتظر طرابزون سبور بعد التوقف الدولي.. اعرف مواعيد المباريات

يستعد فريق طرابزون سبور لخوض سلسلة من المواجهات القوية والمزدحمة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث ينتظره 8 مباريات خلال الفترة من 22 نوفمبر وحتى 21 ديسمبر، في منافسات الدوري التركي ودوري المؤتمر الأوروبي.

ويبدأ طرابزون مشواره بمواجهة أيوب سبور يوم 22 نوفمبر على ملعب بابارا بارك، قبل أن يحل ضيفًا على سسكا صوفيا يوم 26 نوفمبر في دوري المؤتمر الأوروبي.

ويواصل الفريق مبارياته بمواجهة جوزتبه يوم 30 نوفمبر في الدوري التركي، ثم يستضيف تشوروم يوم 6 ديسمبر، قبل مواجهة يابلونك يوم 10 ديسمبر في دوري المؤتمر الأوروبي.

وتتواصل الاختبارات الصعبة لطرابزون بمواجهة فنربخشة يوم 13 ديسمبر، ثم النجم الأحمر يوم 17 ديسمبر في دوري المؤتمر الأوروبي، على أن يختتم سلسلة مبارياته بمواجهة كوجالي سبور يوم 21 ديسمبر في الدوري التركي.