قلق في طرابزون سبور بسبب إصابة موتشي وتقارير ألبانية تكشف التفاصيل

تسود حالة من القلق داخل نادي طرابزون سبور التركي، بسبب الإصابة التي تعرض لها نجمه الألباني إرنست موتشي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب في الفترة الأخيرة، ليصبح أحد أبرز العناصر الهجومية بالفريق.

وذكرت صحيفة «61 Saat» التركية أن موتشي تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة ألبانيا وفنلندا، التي أقيمت الخميس الماضي، وتحديدًا في الدقيقة 67، عقب تدخل عنيف من المدافع الفنلندي ميرو تينهو، الذي أشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء المباشرة.

إصابة موتشي تبعده عن تدريبات منتخب ألبانيا

وأوضحت الصحيفة أن الإصابة حرمت لاعب طرابزون سبور من المشاركة في التدريبات الجماعية لمنتخب ألبانيا استعدادًا لمواجهة بيلاروسيا، حيث اكتفى بأداء تدريبات داخل صالة الألعاب الرياضية، بناءً على توصية الجهاز الطبي، في إطار إجراء احترازي لتجنب تفاقم الإصابة.

من جانبه، تحدث رولاندو ماران، المدير الفني لمنتخب ألبانيا، عن حالة اللاعب خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة، قائلًا: «موتشي لم يتدرب مع الفريق، وسنقيّم حالته ونرى مدى جاهزيته قبل المباراة».

تقارير ألبانية تكشف استبعاد موتشي من مواجهة بيلاروسيا

وفي تطور جديد، كشفت صحيفة «Panorama Sport» الألبانية أن الجهاز الطبي للمنتخب لم يمنح موتشي الضوء الأخضر للمشاركة في المباراة، ليقرر الجهاز الفني استبعاده من القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبًا لمواجهة بيلاروسيا.

وتترقب إدارة طرابزون سبور تطورات حالة اللاعب ونتائج الفحوصات الطبية، للاطمئنان على حجم الإصابة وموعد عودته للمشاركة في التدريبات والمباريات، خاصة مع أهمية دوره في الخط الهجومي للفريق خلال المرحلة المقبلة.