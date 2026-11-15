قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صناديق الاستثمار في البورصة.. كيف تتحول مدخرات الأفراد لتحقيق عوائد مجزية ودخل دائم؟
الزمالك يصعد 7 لاعبين من فريق الشباب لتدريبات الفريق الأول
ترامب: لا نحتاج إلى اتفاق مع إيران.. نمتلك أوراق ضغط بمئات المليارات ومضيق هرمز
كاف يحدد موعد مباراة حوريا كوناكري وبيراميدر في دوري الأبطال
بالطائرات المسيرة.. إيران تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في البحرين
رئيس «قوى النواب»: إنجاز 92% من طلبات صرف المعاشات.. والعمل على الانتهاء من النسبة المتبقية
سامح شكري : العالم يواجه تحديات بالغة التعقيد.. والتسوية السلمية أساس تحقيق الاستقرار
تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض مسيّرتين أُطلقتا باتجاه منطقة مكة المكرمة
أخبار التوك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات..وزير الصناعة: مصر تخطو نحو توطين صناعة السيارات والبطاريات والمحركات
انفجار صناديق متفجرة ألقتها مسيّرات إسرائيلية قرب جسر وادي غزة
لا تتجاهلها.. 3 أعراض في عينيك قد تكون إنذارا مبكرا لا يجب الاستهانة به
ننشر تفاصيل خطة وزارة الكهرباء استعدادا لفصل الشتاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قلق في طرابزون سبور بسبب إصابة موتشي وتقارير ألبانية تكشف التفاصيل

موتشي
موتشي
محمد سمير

تسود حالة من القلق داخل نادي طرابزون سبور التركي، بسبب الإصابة التي تعرض لها نجمه الألباني إرنست موتشي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب في الفترة الأخيرة، ليصبح أحد أبرز العناصر الهجومية بالفريق.

وذكرت صحيفة «61 Saat» التركية أن موتشي تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة ألبانيا وفنلندا، التي أقيمت الخميس الماضي، وتحديدًا في الدقيقة 67، عقب تدخل عنيف من المدافع الفنلندي ميرو تينهو، الذي أشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء المباشرة.

إصابة موتشي تبعده عن تدريبات منتخب ألبانيا

وأوضحت الصحيفة أن الإصابة حرمت لاعب طرابزون سبور من المشاركة في التدريبات الجماعية لمنتخب ألبانيا استعدادًا لمواجهة بيلاروسيا، حيث اكتفى بأداء تدريبات داخل صالة الألعاب الرياضية، بناءً على توصية الجهاز الطبي، في إطار إجراء احترازي لتجنب تفاقم الإصابة.

من جانبه، تحدث رولاندو ماران، المدير الفني لمنتخب ألبانيا، عن حالة اللاعب خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة، قائلًا: «موتشي لم يتدرب مع الفريق، وسنقيّم حالته ونرى مدى جاهزيته قبل المباراة».

تقارير ألبانية تكشف استبعاد موتشي من مواجهة بيلاروسيا

وفي تطور جديد، كشفت صحيفة «Panorama Sport» الألبانية أن الجهاز الطبي للمنتخب لم يمنح موتشي الضوء الأخضر للمشاركة في المباراة، ليقرر الجهاز الفني استبعاده من القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبًا لمواجهة بيلاروسيا.

وتترقب إدارة طرابزون سبور تطورات حالة اللاعب ونتائج الفحوصات الطبية، للاطمئنان على حجم الإصابة وموعد عودته للمشاركة في التدريبات والمباريات، خاصة مع أهمية دوره في الخط الهجومي للفريق خلال المرحلة المقبلة.

موتشي طرابزون سبور بيلاروسيا طرابزون سبور التركي إرنست موتشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

حسين لبيب

مصدر يكشف كواليس غضب أعضاء مجلس إدارة الزمالك من تصريحات حسين لبيب

محمد صلاح

تبرع بمليوني جنيه .. أحمد دويدار يكشف جانبًا إنسانيًا من حياة محمد صلاح

حسام البدري

جمال محمد علي يكشف مفاجأة بشأن الرخصة التدريبية لحسام البدري

ترشيحاتنا

الثقب الصغير بجوار منفذ الشحن.

ما هو الثقب الصغير بجوار منفذ الشحن في الهاتف؟ وكيف تحافظ عليه؟

اخبار السيارات

أخبار السيارات | لانسيا ستراتوس التي استغرق صنعها 8 سنوات .. سمارت 1 2027 تباع بهذه المواصفات

باريس

حفل جوائز HUAWEI XMAGE لعام 2026 والمعرض السنوي ينطلقان في بباريس

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد