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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خبير تحكيمي: اختيار جلال جيد لإدارة مباراة الزمالك والأفريقي "اسم على مسمى"

محمد صلاح عبدالفتاح
محمد صلاح عبدالفتاح
عبدالله هشام

أكد محمد صلاح عبدالفتاح الخبير التحكيمي ان اختيار المغربي جلال جيد حكم لمباراة الزمالك والإفريقي التونسي هو الأنسب لتلك المباراة.

وأضاف محمد صلاح عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : اختيار جلال جيد مناسب جدا لمباراة الزمالك والإفريقي التونسي لأنه حكم من شمال أفريقيا ويعلم طبيعية الفريقين.

وأكمل: اختيار جلال جيد للمباراة سيسهل الأمر في التعامل مع اللاعبين أثناء المباراة وسيساعده كونه حكم من شمال أفريقيا في حسم كثير من الأمور.

واختتم عبد الفتاح تصريحاته : جلال جيد اسم على مسمى وحكم مميز وسيستطيع الخروج بالمباراة لبر الأمان.

الكاف يعلن حكم مباراة الزمالك والأفريقي 

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مسؤولي نادي الزمالك بتعيين طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الإفريقي التونسي، المقرر لها في السادسة مساء يوم 28 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويدير المباراة المغربي جلال جيد حكمًا للساحة، ويعاونه كل من زكريا برينسي مساعدًا أول، ومصطفى أكركاد مساعدًا ثانيًا، ومصطفى كشّاف حكمًا رابعًا.

كما يتولى المغربي حمزة الفارق مهمة حكم تقنية الفيديو «VAR»، ويعاونه مواطنه حمزة النصيري.

ويراقب المباراة الجيبوتي محمد مؤمن علي، في حين يراقب الحكام الجزائري جمال حيمودي.

ويتواجد فريق الزمالك على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، رفقة يانج أفريكانز التنزاني  ومولودية الجزائر واالأفريقي التونسي.

موعد مباراة الزمالك والإفريقي التونسي 

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك بموعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الإفريقي التونسي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر إقامة المباراة في السادسة مساء يوم السبت الموافق 28 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

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