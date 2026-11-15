من شوارع الدار البيضاء إلى مونديال 2026.. جلال جيد حكم قمة الزمالك والإفريقي التونسي بالقاهرة

تتجه الأنظار إلى الحكم المغربي جلال جيد الذي أسندت إليه لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولية إدارة المواجهة المرتقبة بين الزمالك والإفريقي التونسي في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ليكون الحكم الدولي أمام محطة جديدة في مسيرته التي شهدت تطورًا لافتًا خلال السنوات الماضية وصولًا إلى الظهور في كأس العالم 2026.

ولا تقتصر أهمية اختيار جيد لإدارة المباراة على كونه أحد الحكام الدوليين البارزين في القارة السمراء بل ترتبط أيضًا بالخبرات التي اكتسبها في البطولات الكبرى بعدما انتقل من إدارة مباريات الدرجات المحلية في المغرب إلى الظهور في المنافسات الأفريقية والدولية قبل أن يحجز مكانه ضمن قائمة حكام المونديال.

ويحمل تعيين الحكم المغربي لإدارة قمة الزمالك والإفريقي أهمية إضافية في ظل طبيعة المواجهة التي تجمع فريقين يمتلكان تاريخًا كبيرًا على المستوى القاري ورغبة كل منهما في تحقيق بداية قوية بمجموعات دوري الأبطال وهو ما يضع الطاقم التحكيمي أمام مسؤولية إدارة مباراة ينتظر أن تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

جلال جيد.. من شغف قوانين الكرة إلى قيادة المباريات الكبرى

وُلد جلال جيد في مدينة الدار البيضاء المغربية عام 1987 وتحديدًا في الحي المحمدي ولم تكن بدايته مع التحكيم مرتبطة بمخطط واضح للوصول إلى البطولات الكبرى إذ بدأت حكايته مع الصافرة عام 2006 عندما التحق بمدرسة التحكيم التابعة لعصبة الدار البيضاء الكبرى بدافع التعرف على قوانين كرة القدم وفهم تفاصيل اللعبة من زاوية مختلفة.

لكن الخطوة التي بدت في البداية مجرد اهتمام بقواعد اللعبة تحولت تدريجيًا إلى مسيرة احترافية امتدت لنحو عقدين بعدما بدأ جيد خوض تجاربه الأولى في ملاعب فرق العصبة والمنافسات المحلية واكتسب الخبرة من إدارة المباريات في الدرجات المختلفة قبل أن يلفت الأنظار بقدراته التحكيمية.

وشهد عام 2011 نقطة تحول مهمة في مشواره بعدما حصل على صفة الحكم الفيدرالي بالتزامن مع إسناد إدارة ديربي الشباب بين الرجاء والوداد إليه في خطوة عكست الثقة المتزايدة في إمكاناته ومهدت أمامه الطريق للانتقال إلى مستويات أعلى من المنافسة.

ولم يتأخر صعود الحكم المغربي كثيرًا إذ حصل عام 2015 على فرصة إدارة مباريات الدوري المغربي للمحترفين وكانت مواجهته الأولى في المسابقة بين المغرب التطواني ونهضة بركان ليبدأ بعدها الظهور بصورة منتظمة في مباريات الدوري والكأس ويصبح أحد الأسماء التي تعتمد عليها منظومة التحكيم المغربية في المواجهات المهمة.

وكانت هذه المرحلة بمثابة التأسيس الحقيقي لاسم جلال جيد بعدما نجح في الانتقال من الملاعب المحلية إلى دائرة الحكام المرشحين لتمثيل الكرة المغربية في المحافل القارية والدولية.

الشارة الدولية.. الخطوة التي فتحت أمامه أبواب أفريقيا

وجاءت المحطة الأبرز في مسيرة جلال جيد عام 2019 عندما حصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ليبدأ مرحلة جديدة من مشواره التحكيمي بعدما أصبح مؤهلًا لإدارة المباريات الدولية وبدأ اسمه يظهر بصورة أكبر في اختيارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ومنذ حصوله على الشارة الدولية شارك الحكم المغربي في إدارة العديد من المواجهات القارية سواء في دوري أبطال أفريقيا أو كأس الأمم الأفريقية واكتسب خبرات إضافية من خلال التعامل مع مباريات تجمع أندية ومنتخبات تمتلك جماهيرية كبيرة وتحتاج إلى قدر كبير من التركيز والسيطرة على مجريات اللعب.

كما نجح جيد في الوصول إلى نهائي كأس العرش المغربي وهي إحدى المحطات المهمة في مسيرته المحلية بعدما أصبح من الأسماء التي تحظى بثقة المسؤولين عن التحكيم في المغرب.

ولم يكن هذا التطور مجرد انتقال من مستوى إلى آخر وإنما جاء نتيجة سنوات من العمل والتدرج في إدارة المباريات وهو ما ساعده على بناء شخصية تحكيمية مكنته من الوصول إلى أكبر البطولات على مستوى العالم.

جلال جيد في كأس العالم 2026.. إنجاز تاريخي للتحكيم المغربي

مثّل اختيار جلال جيد ضمن قائمة حكام كأس العالم 2026 واحدة من أهم المحطات في مسيرته بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في أبريل الماضي ضمه إلى قائمة الحكام المشاركين في البطولة ليصبح أول حكم ساحة مغربي يقود مباريات في المونديال منذ محمد كزاز في نسخة 2002.

وجاء هذا الاختيار ليعكس المكانة التي وصل إليها الحكم المغربي على المستوى الدولي بعدما نجح في فرض اسمه ضمن مجموعة من الحكام الذين وقع عليهم الاختيار لإدارة مباريات البطولة الأكبر في كرة القدم مستفيدًا من خبراته السابقة في المسابقات القارية والدولية.

وشارك جيد في إدارة ثلاث مباريات خلال كأس العالم 2026 ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجله التحكيمي ويؤكد قدرته على التعامل مع المواجهات التي تتطلب مستوى مرتفعًا من التركيز والجاهزية الفنية والبدنية.

ولم يتوقف نشاط الحكم المغربي عند حدود المونديال إذ واصل حضوره في البطولات الدولية وكان من بين الحكام الذين شاركوا في إدارة مباريات كأس الخليج 2026 حيث أدار المباراة النهائية بين المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي إلى جانب ظهوره في مباريات أخرى بالبطولة من بينها الإمارات وقطر في الجولة الثالثة والكويت والعراق في الجولة الثانية.

أرقام جلال جيد.. 125 مباراة وسجل حافل بالبطاقات وركلات الجزاء

تكشف الأرقام جانبًا من طبيعة المسيرة التي قدمها جلال جيد خلال السنوات الماضية بعدما أدار 125 مباراة في مختلف البطولات تنوعت بين المنافسات المحلية والقارية والدولية ووصل خلالها إلى محطات بارزة في كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية ودوري أبطال أفريقيا.

وخلال هذه المباريات أشهر الحكم المغربي 419 بطاقة صفراء إلى جانب 21 بطاقة حمراء كما احتسب 61 ركلة جزاء وهي أرقام تعكس حجم المباريات التي تولى إدارتها وتمنح صورة عن طبيعة القرارات التحكيمية التي اتخذها خلال مشواره.