الزمالك يترقب عودة محمود بنتايك قبل مواجهتي الجونة والأفريقي التونسي

اقترب المغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من التعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي، وأبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية، وسط ترقب داخل الجهاز الفني لعودته إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.

ويعمل الجهاز الطبي بالزمالك على تجهيز اللاعب من خلال برنامج تأهيلي خاص، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة القمة أمام الأهلي، والتي تسببت في غيابه عن التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية طوال الأسابيع الماضية.

الجونة تحدد موعد عودة بنتايك المحتمل

يواصل الظهير المغربي تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي، تمهيدًا للتخلص من آثار الإصابة واستعادة لياقته البدنية، قبل الحصول على الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات.

وتبدو مواجهة الجونة، المقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، موعدًا محتملًا لظهور بنتايك مجددًا بقميص الزمالك، حال اكتمال تعافيه واستعادة جاهزيته الفنية والبدنية قبل اللقاء.

ويحرص الجهاز الفني على عدم التعجل في عودة اللاعب، لتجنب تعرضه لانتكاسة جديدة، خاصة أن الفريق يحتاج إلى جميع عناصره خلال المرحلة المقبلة التي تشهد ضغطًا كبيرًا في جدول المباريات.

بنتايك إضافة مهمة

وتكتسب عودة محمود بنتايك أهمية إضافية في ظل استعداد الزمالك لخوض منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يفتتح الفريق مشواره بمواجهة الأفريقي التونسي يوم 28 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى تجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين قبل المواجهة القارية المرتقبة، من أجل توفير البدائل الفنية اللازمة، لا سيما في مركز الظهير الأيسر الذي افتقد الفريق فيه خدمات اللاعب المغربي خلال الفترة الأخيرة.

وتبقى مشاركة بنتايك أمام الجونة أو الأفريقي مرتبطة بمدى استجابته للبرنامج التأهيلي، ومدى قدرته على استعادة كامل جاهزيته، في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من خدماته دون المخاطرة بعودته قبل التعافي التام.