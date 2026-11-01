عرض الـ1.8 مليار يعود للمشهد.. تحركات جديدة في ملف شركة الكرة بالزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس جديدة تتعلق بملف شركة الكرة بنادي الزمالك، وخطط إدارة النادي بشأن طرح نسبة من أسهم الشركة أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن»، إن الزمالك دعا إلى عقد جمعية عمومية عادية في ديسمبر المقبل، للتصويت على مقترح يمنح النادي نسبة لا تقل عن 40% من أسهم شركة الكرة، مقابل نسبة لا تزيد على 60% للمستثمر.

وأضاف أن الزمالك لا يمتلك حتى الآن أي عروض جديدة لشراء أسهم شركة الكرة، باستثناء عرض وحيد وصل إلى النادي خلال الفترة التي سبقت رحيل جون إدوارد، قبل أن يتم رفضه.

وتابع أن إدارة الزمالك تفكر، عقب الحصول على موافقة الجمعية العمومية، في إعادة فتح باب التفاوض مع أصحاب العرض السابق، على أن تبدأ المفاوضات بشأن نسبة استثمار تصل إلى 51%.

وأشار حتحوت إلى أن الزمالك تلقى تقييمًا لشركة الكرة يصل إلى 3.5 مليار جنيه، موضحًا أن العرض الوحيد الذي وصل إلى النادي تضمن الحصول على 1.8 مليار جنيه، إلى جانب عدم تحمل الزمالك أي خسائر تتعلق بشركة الكرة لمدة 5 سنوات، وهو ما يجعل القيمة الإجمالية للعرض تتجاوز تقريبًا التقييم الذي تلقاه النادي.

وفيما يتعلق بموقف وزارة الشباب والرياضة، أوضح أن الزمالك يمتلك بالفعل موافقة الجهة الإدارية على بيع نسبة تصل إلى 60% من أسهم شركة الكرة، وأن مسؤولي النادي لديهم تأكيدات بشأن قانونية الإجراءات المتبعة في الدعوة للجمعية العمومية وما يترتب عليها من خطوات.

وشدد حتحوت على أن إدارة الزمالك تؤكد عدم وجود أي نية لبيع أصول النادي أو المساس بهويته وشعاره، لافتًا إلى إصرار مسؤولي النادي على التأكيد على هذه النقاط ضمن الإعلان الرسمي للدعوة إلى الجمعية العمومية.