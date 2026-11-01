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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزارة الحج السعودية تستعرض استعداداتها لموسم حج 1448 هـ وتطوير الخدمات لضيوف الرحمن

وزارة الحج السعودية
وزارة الحج السعودية
أ ش أ

اختتمت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الاجتماعات التحضيرية مع مكاتب شؤون الحجاج في 78 دولة، وذلك في إطار استعداداتها لموسم حج 1448 هـ؛ بهدف تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، التي شملت اكتمال الاستعدادات لمؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة والمقرر إقامته بمدينة جدة خلال الفترة (8 - 11) نوفمبر الجاري تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم حج 1448 هـ.

وناقشت الاجتماعات التحضيرية مع مكاتب شؤون الحجاج في 78 دولة، الخطط التشغيلية والترتيبات المتعلقة بخدمة حجاج الخارج، ومتابعة مستوى الجاهزية لاستقبالهم وتيسير رحلتهم إلى المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم خلال الاجتماعات استعراض عدد من المنجزات المؤسسية والرقمية، وإطلاق منصة لدعم الابتكار في منظومة الحج.

وحصلت وزارة الحج والعمرة السعودية على جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2026، في فئة "أفضل مؤسسة حكومية متميزة رقميًا" وتحقيقها المركز الأول في جائزة نضج ممارسات الموارد البشرية بفئة الوزارات للمرة الثانية على التوالي، في قياسي عامي 2023 و2025.

وفي مجال تطوير تم إطلاق منصة "نبتكر" لدعم الابتكار وتطوير الحلول في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، إلى جانب استفادة أكثر من 27 ألف مستفيد من خدمة "قياس الرضا" عبر الاتصال الهاتفي وقنوات التواصل الرقمي؛ بهدف متابعة تجربة المستفيدين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا للعناية التي توليها القيادة السعودية بخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وصولا الى تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وزارة الحج والعمرة المملكة العربية السعودية ضيوف الرحمن

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