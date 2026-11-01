نيفين مختار تحذر الأزواج من إفشاء أسرار الحياة الخاصة: خيانة للأمانة ومخالفة لأوامر الله

أكدت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، أن إفشاء الأسرار الزوجية والتحدث عن تفاصيل الحياة الخاصة بين الزوجين أمام الأصدقاء؛ من التصرفات المرفوضة شرعًا، مشددة على أن العلاقة الزوجية تقوم على الثقة والستر وحفظ الخصوصية، ولا يجوز تحويل الأسرار التي تجمع الزوجين إلى أحاديث يتداولها الآخرون.

أمانة الحياة الزوجية

وأوضحت نيفين مختار، خلال حديثها ببرنامج «أنا وهو وهي»، تقديم سارة سامي وشريف بديع وآية شعيب، أن من أمانة الحياة الزوجية أن يشعر كل طرف بالأمان والاطمئنان مع الآخر، دون خوف من كشف أسراره أو الحديث عن تفاصيل حياته الشخصية خارج المنزل.

واستشهدت الداعية الإسلامية بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها»، مؤكدة أن إفشاء أسرار العلاقة الزوجية يتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية التي ينبغي أن تحكم العلاقة بين الزوجين.

الزوج مطالب بالحفاظ على خصوصية زوجته

وشددت على أن الزوج مطالب بالحفاظ على خصوصية زوجته، وعدم نقل ما يدور بينهما إلى أصدقائه أو غيرهم، باعتبار أن ما يحدث داخل الحياة الزوجية أمانة لا يجوز التفريط فيها.