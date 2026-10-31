أسرار الجريمة داخل مسكن الزوجية.. ضبط عروس متهمة بقتل زوجها بالمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عروس بمنطقة المرج، لاتهامها بقتل زوجها داخل مسكن الزوجية، عقب نشوب خلافات بينهما تطورت إلى مشادة انتهت بمصرع الزوج.

تفاصيل مقتل زوج على يد عروسه في المرج

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن خلافات زوجية نشبت بين الطرفين، بسبب مشكلات متعلقة بالعلاقة الزوجية، وتصاعدت حدة الخلافات بينهما حتى وقعت الجريمة داخل مسكن الزوجية.

ضبط المتهمة والتحقيق في الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوجة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات لكشف كافة ملابسات الجريمة والوقوف على دوافعها.