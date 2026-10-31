الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل 14 مسلحا من الأراضي السورية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم /السبت/، إحباط محاولة تسلل مجموعة مسلحة تضم نحو 14 شخصًا من الأراضي السورية إلى المملكة، بعد اشتباكات مباشرة مع قوات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الشمالية؛ أسفرت عن إلحاق خسائر بشرية عديدة في صفوف المجموعة وفرار بقية أفرادها باتجاه العمق السوري.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، إن إحدى وحدات حرس الحدود بالمنطقة العسكرية الشمالية رصدت، محاولة المجموعة المسلحة اجتياز الحدود الأردنية، تحت غطاء كثيف من النيران، بالتزامن مع اشتباك مباشر مع القوات الأردنية.

وأوضح أن قوات حرس الحدود تعاملت مع المجموعة المسلحة فورًا وبحزم، وفق قواعد الاشتباك المعتمدة؛ ما أدى إلى إلحاق خسائر بشرية عديدة في صفوف أفرادها، فيما فر بقية المسلحين باتجاه الأراضي السورية.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستواصل التصدي بكل قوة وحزم لأية محاولات تسلل أو تهريب عبر الحدود، مشددًا على أنها «ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن و المواطن وحرمة حدوده».

ولم يحدد المصدر العسكري الحصيلة الدقيقة للخسائر البشرية في صفوف المجموعة المسلحة، أو يكشف عن هويات أفرادها وانتماءاتهم.