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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة الحالية، مؤكدة استمرار الأجواء الخريفية المستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع تسجيل درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية.

وأوضحت خلال صباح الخير يا مصر،أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما تنخفض الصغرى إلى 17 و18 درجة مئوية خلال الليل، ما يؤدي إلى الشعور بالبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

فرص سقوط الأمطار

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الداخلية.

تحذير من الشبورة المائية

وحذرت من تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة.

موعد ارتداء الملابس الشتوية

وأكدت أن الفترة الحالية مناسبة لارتداء الملابس الخريفية، موضحة أن ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة سيكون تدريجيًا مع اقتراب فصل الشتاء، بداية من شهر ديسمبر أو منتصفه، وفقًا للتغيرات الجوية ودرجات الحرارة.

الدكتورة منار غانم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الامطار

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