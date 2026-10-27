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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زوجة سامي عبدالحليم: لم أفارق زوجي يومًا واحدًا.. وأسرتنا لم تطلق استغاثات لطلب المساعدة في علاجه

مني ابو سديرة
مني ابو سديرة
باسنتي ناجي

وجهت منى أبو سديرة، زوجة الدكتور سامي عبدالحليم، رسالة عبر حسابها، أعربت خلالها عن شكرها وتقديرها للنقيب أشرف زكي، مؤكدة أنه لم يتخلَّ لحظة عن متابعة زوجها ورعايته طوال فترة مرضه.

سامي عبد الحليم

وقالت منى أبو سديرة إنها لم تفارق زوجها منذ 7 مارس الماضي، على مدار ثمانية أشهر من رحلة علاجه، سواء خلال إقامته في المستشفيات المختلفة أو وحدات الرعاية المركزة، مشيرة إلى أنها وأولاده كانوا يحرصون على الاطمئنان عليه على مدار 24 ساعة، كلما أتيحت لهم الفرصة.

وأكدت زوجة الدكتور سامي عبدالحليم أن أسرته لم ولن تطلق استغاثات لطلب المساعدة في علاجه، موضحة أن كل ما تطلبه هي وأولاده هو الدعاء له بالشفاء، قائلة: «سأظل أنا وأولاده تحت قدميه حتى آخر لحظة في عمري».

واختتمت منى أبو سديرة رسالتها بالدعاء لزوجها بالشفاء العاجل، قائلة: «اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم عفوك ولطفك ورضاك».

ابوسديرة سامي ابو الحليم نجوم الفن

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