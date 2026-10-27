البطل فخر العيلة.. محمود البزاوي يحيي ذكرى استشهاد ابن شقيقه في عملية حق الشهيد

أحيا الفنان محمود البزاوي ذكرى استشهاد ابن شقيقه، الضابط بالجيش المصري هشام مصطفى البزاوي، الذي استشهد في سيناء عام 2015، خلال عملية «حق الشهيد»، إثر استهداف مدرعته بمنطقة كرم القواديس جنوب الشيخ زويد.

ونشر محمود البزاوي صورة تجمعه بابن شقيقه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأرفقها برسالة مؤثرة استعاد خلالها ذكراه، داعيًا الجمهور إلى الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتب البزاوي: «النهارده 27 أكتوبر ذكرى استشهاد ابن أخويا البطل بعملية حق الشهيد هشام مصطفى البزاوي، ضابط في الجيش المصري.. في عام 2015 استشهد في سيناء إثر استهداف مدرعة البطل بمنطقة كرم القواديس جنوب الشيخ زويد».

وأضاف: «ألف رحمة ونور عليك يا هشام يا حبيبي، يا فخر العيلة يا بطل.. أرجو من الجميع الدعاء له».

محمود البزاوي يستعد لمسلسل «محمود الطيار»

وعلى الصعيد الفني، يستعد الفنان محمود البزاوي للمشاركة في مسلسل جديد يحمل اسم «محمود الطيار»، ويشارك في بطولته الفنان دياب والفنانة انتصار، وذلك بعد مشاركته في فيلم «الست لما» المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود البزاوي، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إنه يحضر لمسلسل «محمود الطيار» خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الدور الذي يقدمه سينال إعجاب الجمهور.

كما ينتظر البزاوي عرض فيلم «الست لما»، الذي يشارك في أحداثه، خلال الأيام المقبلة، في إطار نشاطه الفني واستعداده لعدد من الأعمال الجديدة.