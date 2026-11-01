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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بمشاركة 13 مؤسسة.. التحالف الوطني يطلق القافلة الـ14 إلى غزة بأكثر من 100 شاحنة

التحالف الوطني
التحالف الوطني
محمود زيدان

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالمواد الغذائية والإغاثية والطبية، في إطار الدعم المتواصل للأشقاء الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إطلاق القافلة رقم 14 إلى قطاع غزة، بمشاركة 13 مؤسسة من مؤسسات التحالف، مشيرة إلى أن القافلة تضم أكثر من 100 شاحنة محملة بأكثر من 1400 طن من المواد الغذائية والإغاثية. 

وأوضحت نبيلة مكرم، خلال لقاء مع مراسلة قناة «إكسترا نيوز» نجاة الجبالي، أن القافلة الجديدة تأتي استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة داخل قطاع غزة والنداءات التي تلقتها الدولة المصرية، مشيدة بدور مؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين في تجهيز المساعدات وتحميل الشاحنات وتغليفها، بالتعاون مع الجهود الرسمية للدولة المصرية.

وكشفت رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني أن القوافل الـ13 السابقة دفعت بأكثر من 3427 شاحنة إلى قطاع غزة، محملة بأكثر من 75 ألف طن من المواد الغذائية والإغاثية، مشيرة إلى مشاركة مؤسسات أهلية عديدة في هذه الجهود، من بينها مؤسسة أبو العينين ومؤسسة بهية وصناع الحياة وصناع الخير وبنك الطعام.

وأكدت أن القافلة الجديدة تعكس تكاتف مؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين، مشيدة بالجهود الإنسانية المبذولة لتخفيف معاناة الفلسطينيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، مؤكدة أن الشعب المصري يواصل مساندة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

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