قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
60 عامًا في خدمة الوطن.. علاء مبارك عن والده: تحمل الابتلاء بشجاعة وصبر وإيمان
بحضور رئيس الوزراء.. وزير الخارجية يوقع اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي
توقيع اتفاقية إنشاء دار مكتبة الإسكندرية للابتكار والمعرفة ببرج العرب
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول والمؤسسات التعليمية الرائدة
بدءًا من اليوم .. بشري سارة لأصحاب العدادات الكودية
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الراسخ لأمن واستقرار العراق وتعزيز التعاون المشترك
أسعار الذهب الآن في مصر .. كم يبلغ سعر عيار 21؟
تميم: الولايات المتحدة ترسل 3 مليارات دولار إلى العراق على شكل 6 وجبات
فرنسا تعتقل 770 شخصا خلال احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب اليوم في مصر مساء الأحد.. عيار 21 يتراجع إلى 6140 جنيهًا
إصابة 5 مراهقين في حادث طعــ.ن داخل حفل ببريطانيا.. والشرطة تحقق
من حلم الاستقرار لنهاية موجعة.. كواليس ما حدث لـ نسمة عثمان بأمريكا بعد 18 سنة زواج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد ناصر: تحويل حالات الرعاية للمستشفيات الجامعية حسب احتياجات المريض

الرعايات
الرعايات
محمد البدوي

قال الدكتور خالد ناصر، مدير المشروع القومي للرعايات والحضانات ومركز خدمات الطوارئ بوزارة الصحة، إن التعاون مع المستشفيات الجامعية ضمن المشروع القومي للرعايات والحضانات بدأ منذ انطلاق المنظومة في مايو 2021، من خلال بروتوكول تعاون وورش عمل ضمت رؤساء المستشفيات الجامعية والمنسقين المسؤولين عن التواصل مع المشروع.

تبادل الحالات والتحويلات الطبية

وأوضح ناصر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن نحو 50% من المستشفيات الجامعية مدرجة بالفعل على المنظومة، ولديها حسابات مفعلة تتيح تبادل الحالات والتحويلات الطبية، لافتًا إلى أن طبيعة الاحتياجات الطبية والإمكانات المتوافرة بكل مستشفى تحدد اتجاه تحويل الحالات.

 الإمكانات اللازمة للتعامل مع بعض الحالات 

وأضاف أن هناك مستشفيات تمتلك الإمكانات اللازمة للتعامل مع بعض الحالات ولا تحتاج إلى تحويلها إلى مستشفيات أخرى، لكنها قد تستقبل في المقابل حالات تتطلب مستوى أعلى من الرعاية الطبية والتخصصات المتقدمة، وهو ما يعكس أهمية التكامل بين المستشفيات المختلفة.

التنسيق المباشر بين الجهات المشاركة

وأشار إلى أن الغرفة المركزية للمشروع تضم منسقين من الجهات التابعة لوزارة الصحة، إلى جانب ممثلي المشروع والإداريين، بما يعزز التنسيق المباشر بين الجهات المشاركة في المنظومة ويساعد على إدارة عمليات تحويل المرضى.

المشروع القومي للرعايات خالد ناصر الطوارئ خدمات الطوارئ الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

الاهلي

قرار مُفاجئ من الأهلي بشأن تدعيم الجبهة اليمنى في الموسم الجديد

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

ترشيحاتنا

عضو غرفة التطوير العقاري

عضو غرفة التطوير العقاري يشيد بجهود الحكومة لدعم وتنظيم السوق العقاري

الدكتور أحمد طه،رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: حماية المريض وحماية الطبيب ليستا هدفين متعارضين

الرئيس السيسي يوجه بأهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول والمؤسسات التعليمية الرائدة

الرئيس السيسي يوجه بأهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول والمؤسسات التعليمية الرائدة

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد