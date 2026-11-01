خالد ناصر: تحويل حالات الرعاية للمستشفيات الجامعية حسب احتياجات المريض

قال الدكتور خالد ناصر، مدير المشروع القومي للرعايات والحضانات ومركز خدمات الطوارئ بوزارة الصحة، إن التعاون مع المستشفيات الجامعية ضمن المشروع القومي للرعايات والحضانات بدأ منذ انطلاق المنظومة في مايو 2021، من خلال بروتوكول تعاون وورش عمل ضمت رؤساء المستشفيات الجامعية والمنسقين المسؤولين عن التواصل مع المشروع.

تبادل الحالات والتحويلات الطبية

وأوضح ناصر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن نحو 50% من المستشفيات الجامعية مدرجة بالفعل على المنظومة، ولديها حسابات مفعلة تتيح تبادل الحالات والتحويلات الطبية، لافتًا إلى أن طبيعة الاحتياجات الطبية والإمكانات المتوافرة بكل مستشفى تحدد اتجاه تحويل الحالات.

الإمكانات اللازمة للتعامل مع بعض الحالات

وأضاف أن هناك مستشفيات تمتلك الإمكانات اللازمة للتعامل مع بعض الحالات ولا تحتاج إلى تحويلها إلى مستشفيات أخرى، لكنها قد تستقبل في المقابل حالات تتطلب مستوى أعلى من الرعاية الطبية والتخصصات المتقدمة، وهو ما يعكس أهمية التكامل بين المستشفيات المختلفة.

التنسيق المباشر بين الجهات المشاركة

وأشار إلى أن الغرفة المركزية للمشروع تضم منسقين من الجهات التابعة لوزارة الصحة، إلى جانب ممثلي المشروع والإداريين، بما يعزز التنسيق المباشر بين الجهات المشاركة في المنظومة ويساعد على إدارة عمليات تحويل المرضى.