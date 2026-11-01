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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة: نزوح 300 ألف شخص نتيجة تصاعد حدة المعارك غرب اليمن

أرشيفية
أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم نزوح أكثر من 300 ألف شخص في اليمن، نتيجة تصاعد حدة المعارك في المناطق الغربية من البلاد، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من حالات النزوح سُجلت خلال الشهرين الماضيين.

ودعت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان، إلى ضرورة توفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق، لا سيما إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في محافظة تعز.

وحذرت المنظمة من التحديات الإنسانية المرتبطة بتصاعد العمليات العسكرية وتزايد أعداد النازحين، مؤكدة أهمية تسهيل وصول المساعدات إلى المتضررين، وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر تضررًا من النزاع.

اليمن نزوح المواطنين تعز الأمم المتحدة المنظمة الدولية للهجرة

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