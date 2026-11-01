الراجل مات.. ضبط المتهم بالتعدى على والده المسن بالضرب بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام نجل زوجها بالتهجم على والده والتعدى عليه بالضرب ومحاولة طردها من المنزل سكنها بالإسماعيلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25/ أكتوبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية من زوج الظاهرة بمقطع الفيديو "مسن توفى لمعاناته من تاريخ مرضى بالقلب" بتضرره من نجله (من زوجة آخرى ) لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب "دون حدوث إصابات" ، لخلافات عائلية بينهما ، وبإستدعاء الزوجة الظاهرة بمقطع الفيديو أيدت ما سبق ، وأضافت بتدهور حالة زوجها النفسية والصحية عقب الواقعة ، مما أدى لوفاته ، وبمواجهة مرتكب واقعة التعدى على نجل الشاكى (عاطل) ، إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات " ما زال قيد الحبس".





