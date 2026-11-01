تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق

تراجع أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع مدفوع بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمحلية والمستثمرين الأفراد العرب،فيما مالت تعاملات المستثمرين الأفراد الاجانب والمصريين نحو الشراء

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات مستوى 3.897 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 28 مليار جنيه، تضمنت تعاملات سندات وأذون وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 7.2 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.73% ليصل إلى مستوى 48744.01 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.68% ليبلغ 16665.95 نقطة، وامتدت الانخفاضات إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا، الذي تراجع بنحو 1.01% ليبلغ مستوى22410.52 نقطة.