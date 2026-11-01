الرعاية الصحية تعلن نتائج القافلة الطبية المتكاملة بأسوان

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نتائج القافلة الطبية المتكاملة، التي نفذتها الهيئة بمحافظة أسوان، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري، حيث نجحت القافلة، على مدار أربعة أيام بمركزي رعاية طفل إدفو ورعاية طفل كوم أمبو التابعين للهيئة، بواقع يومين في كل مركز، في تقديم خدماتها الطبية المجانية للمواطنين وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية بالقرب من أماكن إقامتهم.

وأوضحت الهيئة أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 3232 حالة، وصرف 599 نظارة طبية، إلى جانب تقديم خدمات طبية مجانية في عدد من التخصصات، وإجراء الفحوصات اللازمة، وتقديم الاستشارات الطبية والتوعية الصحية، مع تحديد الحالات التي تحتاج إلى متابعة أو استكمال الفحوصات والتدخلات العلاجية المتخصصة.

خدمات الباطنة والعظام والجلدية

وأضافت الهيئة أن القافلة قدمت خدمات الباطنة والعظام والجلدية والأطفال والأنف والأذن والحنجرة وتنظيم الأسرة ، فيما مثّلت خدمات الرمد أحد المحاور الرئيسية للقافلة، حيث تضمنت فحص الحالات وتقييم الحالة الصحية للعين وتقديم الاستشارات الطبية المناسبة، وصرف النظارات الطبية للمستحقين، فضلًا عن تحديد الحالات التي تستدعي فحوصات إضافية أو تدخلات طبية متخصصة، بما يسهم في دعم صحة الإبصار وتحسين جودة حياة المستفيدين.

وأكدت الهيئة أن القافلة تأتي في إطار تكامل الجهود مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري، بما يعزز الوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، ويدعم الاهتمام بمحافظات جنوب الصعيد والمناطق النائية، وضمان إتاحة الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين دون تمييز جغرافي.