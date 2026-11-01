محمد صلاح أساسيًا في تشكيل طرابزون سبور أمام غازي عنتاب بالدوري التركي

أعلن الألماني توماس رايس، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، التشكيل الأساسي لمواجهة غازي عنتاب، المقرر انطلاقها في الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب «بابارا بارك»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في الخط الأمامي، ليقود طموحات فريقه في مواصلة الانتصارات وحصد ثلاث نقاط جديدة.

وجاء تشكيل طرابزون سبور أمام غازي عنتاب كالتالي:

أونانا، بينا، نوايو، سافيتش، كابرال، فابينيو، مليح، محمد صلاح، موتشي، سافيولو، أونواتشو.

ويدخل طرابزون سبور المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 19 نقطة، بعدما قدم مستويات هجومية مميزة خلال الجولات الماضية.

وذكرت صحيفة «61saat» التركية أن الفريق سجل 22 هدفًا خلال أول 9 جولات من المسابقة، ليحتل المركز الثاني في قائمة أقوى هجمات الدوري، خلف فنربخشة صاحب الـ23 هدفًا.

وجاءت هذه الحصيلة بعد فوز طرابزون سبور المثير على تشايكور ريزيسبور بنتيجة 4-3، ليحقق الفريق أفضل سجل تهديفي له خلال أول 9 جولات منذ موسم 2010-2011، عندما سجل 23 هدفًا في الفترة نفسها.