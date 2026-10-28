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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السبكي يبحث في كوريا الجنوبية التعاون الطبي ونقل تقنيات الصرف الآلي للأدوية إلى منشآت «الرعاية الصحية»

الدكتور أحمد السبكي،
الدكتور أحمد السبكي،
أ ش أ

 أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة ميدانية في مستشفى جامعة سول الوطنية (SNUH) وشركة هانمي للصناعات الدوائية (Hanmi Pharmaceutical) بكوريا الجنوبية، لبحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الكورية في تطوير الخدمات الصحية والصيدلية.

وجاءت الجولة في ختام مشاركة السبكي في القمة التاسعة والأربعين للاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF)، التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع جمعية المستشفيات الكورية (KHA)، خلال أكتوبر الجاري، بالعاصمة الكورية سول.

وخلال زيارته مستشفى جامعة سول الوطنية، بحث السبكي مع قيادات المستشفى تعزيز التعاون في التدريب الطبي وبرامج الزمالة للأطقم الطبية المصرية، ونقل الخبرات في التخصصات الدقيقة، لا سيما جراحة القلب والأوعية الدموية وعلاج الأورام وأورام الأطفال، إلى جانب التدريب على جراحات الروبوت، وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة الصحية والحوكمة وتطوير جودة الخدمات الطبية.

وتناولت المباحثات فرص التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الصحية والطب الدقيق، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم القرار الطبي وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الصحية، بما يسهم في تطوير قدرات الأطقم الطبية والإدارية ورفع جودة الرعاية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما بحث الجانبان تعزيز التعاون بين مركز أورام المنيا ومعهد الأورام بمستشفى جامعة سول الوطنية، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة الطبية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للأطقم الطبية، والاستفادة من الخبرات الكورية في علاج الأورام، بما يشمل إتاحة فرص التدريب العملي وبث الجراحات الحية، لدعم نقل الخبرات والتوسع في تطبيق أحدث الممارسات الطبية.

وفي ختام المباحثات، اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتأطير مجالات التعاون وتعزيز الشراكة في التدريب الطبي والتخصصات الدقيقة وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير الخدمات الصحية وبناء القدرات الطبية والإدارية.

وشارك في لقاء المستشفى الأستاذ الدكتور نام جونغ بيك، رئيس مستشفى جامعة سول الوطنية والرئيس التنفيذي، والأستاذ الدكتور يونغ جين كيم، نائب الرئيس التنفيذي والمدير الطبي الرئيسي (CMO).

وفي سياق متصل، زار السبكي شركة هانمي للصناعات الدوائية، واطّلع على أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية المستخدمة في الصرف الآلي للأدوية، ودورها في تعزيز حوكمة عمليات صرف الدواء، والحد من الهدر، ورفع كفاءة إدارة المخزون الدوائي، وتحسين انتظام المرضى في تناول أدويتهم، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وبحثت الزيارة سبل الاستفادة من هذه التقنيات في تطوير منظومة الخدمات الصيدلية بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، من خلال تطبيق حلول رقمية متكاملة تربط مراحل صرف الدواء وتدعم دقة الإجراءات وسلامة المرضى، بما يتماشى مع توجهات الهيئة نحو التحول الرقمي وتحسين كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمنتفعين.

وفي هذا الإطار، جرى بحث إطلاق مبادرة بالمجمع الطبي بالسويس بالتعاون مع شركة هانمي، تستهدف الربط الإلكتروني بين صيدليات المرضى الداخليين والعمليات والعيادات الخارجية، وتطبيق نظام للصرف الآلي لجرعات الأدوية وفقًا للملف الصحي الإلكتروني لكل مريض، بما يعزز دقة صرف الدواء، ويرفع كفاءة إدارة الأدوية، ويحد من الهدر، ويدعم سلامة المرضى وانتظامهم في تلقي العلاج.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أهمية الاستفادة من التجارب الدولية والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الصحية والصيدلية، مشيرًا إلى أن التعاون مع المؤسسات الطبية والشركات التكنولوجية العالمية يتيح فرصًا لتبادل المعرفة ونقل الخبرات وتطبيق الحلول المبتكرة، بما يدعم كفاءة التشغيل واستدامة الخدمات ويرتقي بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وشارك في لقاء شركة هانمي السيد سونغ جين بارك، المدير الأول بشركة جيه في إم (JVM)، والسيد جاي هو تشوي، مدير الشركة، والدكتور مارك موريس، المدير العام لشركة تيكفيا (Tekvya)، والسيدة جينيفر جيهيون لي، قائدة المجموعة بشركة هانمي للصناعات الدوائية (Hanmi Pharm)، والسيد هو يونغ كانغ، المدير الأول بشركة هانمي ساينس (Hanmi Science).

وتأتي هذه الزيارات في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع المؤسسات الطبية والشركات العالمية، والاستفادة من التطورات في التدريب الطبي والتحول الرقمي والتكنولوجيا الصيدلية، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

الدكتور أحمد السبكي رعاية الصحية التأمين الصحي لصناعات الدوائية

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