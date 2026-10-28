تأجيل مباريات كأس ملك إسبانيا إثر حادث تصادم قطارات

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تأجيل مباريات الجولة الأولى من كأس ملك إسبانيا، التي كانت مقررة يوم الأربعاء، وذلك في أعقاب حادث تصادم قطارات في مقاطعة طليطلة أسفر عن مقتل 30 شخصاً على الأقل.

وقد لقي ما لا يقل عن 30 شخصاً حتفهم إثر تصادم قطارين فائقَي السرعة؛ ويُعد هذا الحادث الثاني من نوعه الذي يودي بحياة أشخاص على هذا الخط الرابط بين مدريد ومنطقة الأندلس في الجنوب خلال أقل من عام.

وذكر الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم أن قرار التأجيل يأتي "كبادرة احترام وتضامن مع جميع الضحايا"، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيد جديدة للمباريات في وقت قريب.

وقد تسبب الحادث في تعطيل حركة السكك الحديدية بين مدريد والأندلس، مما أثر على تنقلات العديد من الفرق الرياضية وجماهيرها.