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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا يعاقب الاتحاد الإسباني بسبب هتافات مسيئة خلال مواجهة مصر

مصر واسبانيا
مصر واسبانيا
عمرو مصطفى

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» توقيع عقوبات على الاتحاد الإسباني، بعد الأحداث التي شهدتها المباراة الودية بين منتخبي إسبانيا ومصر، في 31 مارس الماضي، بسبب هتافات معادية للمسلمين أطلقتها مجموعة من الجماهير الإسبانية خلال اللقاء.

 فيفا يعاقب الاتحاد الإسباني

 

وتضمنت العقوبات إلزام الاتحاد الإسباني بإغلاق 15% من سعة الملعب الذي يستضيف المباراة الودية الدولية المقبلة لمنتخبه، بالإضافة إلى غرامة مالية تبلغ 20 ألف دولار، على خلفية السلوكيات التي اعتبرها الاتحاد الدولي مخالفة للوائح مكافحة التمييز.

وكانت مواجهة مصر وإسبانيا قد انتهت بالتعادل السلبي، إلا أن المباراة شهدت ترديد هتافات مسيئة للمسلمين من جانب بعض المشجعين الإسبان، خلال الدقائق الأولى من الشوط الأول، قبل تجددها مع انطلاق الشوط الثاني.

وأمام هذه التجاوزات، ظهرت رسالة توعوية على شاشة ملعب «آر سي دي إي» بمدينة برشلونة، تدعو إلى مكافحة التمييز والعنصرية، لكن بعض الجماهير قابلت الرسالة بصافرات الاستهجان.

 فيفا يرفض مبررات الاتحاد الإسباني

 

وبعد الواقعة، بدأ «فيفا» إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب الهتافات التي وصفها بأنها معادية للإسلام والأجانب.

من جانبه، أعلن الاتحاد الإسباني رفضه للسلوكيات التي شهدتها المباراة، كما وصف لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب، تلك التصرفات بأنها غير مقبولة، مشددًا على ضرورة عدم السماح باستغلال كرة القدم لنشر الكراهية والتمييز.

وحاول الاتحاد الإسباني الدفاع عن موقفه أمام لجنة الانضباط التابعة لـ«فيفا»، معتبرًا في مذكرة رسمية أن الهتافات لا ترقى إلى مستوى السلوك التمييزي، لكن اللجنة رفضت هذه الحجة.

وأشارت اللجنة إلى وجود تناقض في موقف الاتحاد الإسباني، الذي لا يستطيع إثبات أن الهتافات كانت خالية تمامًا من الإساءة، في الوقت الذي استدعت فيه الواقعة تفعيل إجراءات مكافحة التمييز داخل الملعب.

 موعد تنفيذ العقوبة على منتخب إسبانيا

 

وبحسب القرار، سيُطبق إغلاق المدرجات على 15% من سعة الملعب خلال المباراة الودية الدولية المقبلة للمنتخب الإسباني، مع تركيز الإغلاق على المناطق الواقعة خلف المرميين.

كما يتيح القرار إمكانية استخدام المقاعد التي ستشملها العقوبة لصالح مجموعات مجتمعية محددة، مثل العائلات والطلاب والمنظمات المعنية بمناهضة التمييز، شريطة الحصول على موافقة «فيفا».

وتبرز فترة التوقف الدولي في يونيو المقبل باعتبارها الموعد المحتمل لتنفيذ العقوبة، بينما قد يتأجل تطبيقها إلى إحدى الفترات الخالية من المباريات خلال تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2028، المقررة في الخريف، حال تأهل إسبانيا إلى نهائيات دوري الأمم الأوروبية.

مصر واسبانيا منتخب مصر منتخب إسبانيا الفيفا

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