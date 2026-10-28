ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في إسبانيا إلى 64 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين في إسبانيا إلى 64 قتيلًا، وفقًا لما أوردته قناة «العربية» في خبر عاجل، في تطور يعكس حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الحادث.

ويأتي ارتفاع عدد القتلى وسط ترقب لمزيد من التفاصيل بشأن ملابسات التصادم، وموقع وقوعه، والأسباب التي أدت إلى الحادث، إلى جانب الجهود المبذولة للتعامل مع تداعياته.

ومن المنتظر أن تسهم التحقيقات الرسمية في تحديد أسباب التصادم والمسؤوليات المحتملة، فضلًا عن الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الضحايا والمصابين والإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية.