ماتيوس: الفوز بالكرة الذهبية يساعد في بقاء كين مع بايرن ميونخ

قال لوتار ماتيوس، الفائز السابق بكأس العالم، يوم الأربعاء إن فوز هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور) سيساعد في إقناعه بتمديد عقده مع بطل ألمانيا.



وكان كين قد أصبح يوم الاثنين أول لاعب إنجليزي يفوز بهذه الجائزة المرموقة -وهي أرفع تكريم فردي في عالم كرة القدم- منذ مايكل أوين في عام 2001.

وقدم قائد المنتخب الإنجليزي أداءً استثنائياً في الموسم الماضي، حيث سجل 61 هدفاً في 51 مباراة مع بايرن ميونخ في مختلف المسابقات، ليساهم في تحقيق الفريق الألماني لثنائية الدوري والكأس محلياً. كما وصل مع المنتخب الإنجليزي إلى نصف نهائي كأس العالم، مسجلاً ستة أهداف خلال البطولة.



وفي تصريحات أدلى بها خلال جلسة إعلامية عبر الإنترنت، قال ماتيوس -الذي توج بالجائزة عام 1990 بعد قيادة ألمانيا للفوز بكأس العالم في ذلك العام-: "نحن سعداء للغاية بوجود هاري كين في الدوري الألماني (البوندسليجا)؛ فهو سفير عالمي لكرة القدم".



واختتم: "ربما كان يحلم بالفوز بالكرة الذهبية... لكن لتحقيق ذلك، لا بد أن تلعب في نادٍ كبير مثل بايرن ميونخ. لقد وجد هاري استقراره في ميونخ، وانضم إلى النادي المناسب ومع زملائه المناسبين".