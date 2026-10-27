هذا الطفل فاز بالكرة الذهبية.. بايرن ميونخ يحتفل بهاري كين بصورة من طفولته

احتفل نادي بايرن ميونخ الألماني بتتويج نجمه الإنجليزي هاري كين، بجائزة الكرة الذهبية 2026، بعدما نشر صورة له في مرحلة الطفولة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، وعلق عليها برسالة لافتة: «هذا الطفل فاز بالكرة الذهبية».

وجاءت رسالة النادي البافاري احتفاءً بالإنجاز التاريخي الذي حققه كين، بعد تتويجه بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مشواره الكروي، ويصبح اسمه ضمن قائمة أبرز نجوم كرة القدم المتوجين بالجائزة الفردية الأهم في العالم.

هاري كين يتوج بالكرة الذهبية 2026

وحصد هاري كين، نجم منتخب إنجلترا وبايرن ميونخ، جائزة الكرة الذهبية لعام 2026، خلال حفل النسخة السبعين من جوائز «بالون دور»، الذي أُقيم على مسرح لندن بالاديوم في العاصمة البريطانية لندن.

وشهد الحفل اهتمامًا واسعًا من جماهير كرة القدم ونجوم اللعبة حول العالم، وقدمه النجم الفرنسي تييري هنري، إلى جانب الإعلامية البريطانية كيت سكوت.

لندن تستضيف حفل الكرة الذهبية للمرة الأولى

وأُقيم حفل الكرة الذهبية لعام 2026 في لندن بدلًا من العاصمة الفرنسية باريس، احتفالًا بمرور 70 عامًا على تأسيس الجائزة، التي تُعد واحدة من أبرز الجوائز الفردية في عالم كرة القدم.

كما جاء اختيار العاصمة البريطانية تكريمًا للإنجليزي ستانلي ماثيوز، أول لاعب في التاريخ يتوج بالكرة الذهبية عام 1956.

ميسي ورونالدو الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية

وعلى مدار تاريخ الجائزة، يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية برصيد 8 مرات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حصد الجائزة 5 مرات.

ويأتي تتويج هاري كين ليشكل محطة بارزة في مسيرته، بعدما نجح في الوصول إلى قمة الجوائز الفردية في كرة القدم، وسط احتفاء من ناديه بايرن ميونخ الذي وثّق اللحظة بصورة للنجم الإنجليزي في طفولته.