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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الاختبارات الجديدة بمعمل الصحة الحيوانية بالشرقية؟.. «الزراعة» تكشف التفاصيل

معهد بحوث الصحة الحيوانية
معهد بحوث الصحة الحيوانية
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن اجتياز التقييم الميداني التي أجراها فريق الخبراء والمقيّمين بالمجلس الوطني للاعتماد (إيجاك). للمعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني بفرع الشرقية ، التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، لتجديد منح الاعتماد وتوسيع نطاق  الاختبارات المعتمدة وفقا للايزو ١٧٠٢٥  ليرتفع إجمالي الاختبارات المعتمدة بالمعمل من 6 إلى 9 اختبارات للانتاج الداجني وسلامة الغذاء.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز ثقة المربين والمستهلكين في منظومة الرقابة البيطرية على الانتاج الداجني. ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات السيد الاستاذ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الاستاذ الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية؛ ورعاية ا.د. سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية حيث يواصل معمل الشرقية التزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة القياسية منذ حصوله على الاعتماد لأول مرة عام 2009.

وقد أسفرت زيارة التقييم و التدقيق الفني عن مراجعة وتجديد الاختبارات السابقة إلى جانب التوصية باضافة 3 اختبارات جديدة، ليصل إجمالي نطاق الاعتماد بفرع الزقازيق إلى 9 اختبارات تشخيصية وهي:

عد ميكروب الإيشيريشيا القولونية (Enumeration of E.coli) والكشف عن ميكروب الليستيريا مونوسيتوجينس في الأغذية (Detection of Listeria monocytogenes in foods) والكشف عن فيروس إنفلونزا الطيور نوع A (جين M) باستخدام تقنية الـ Real Time PCR

وجهت الأستاذة الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، الخالص الشكر والتقدير لـ فريق الجودة وجميع الباحثين والعاملين بالمعمل المرجعي بالشرقية، وأثنت على جهودهم المخلصة وحرصهم الدؤوب على استيفاء كافة المتطلبات الفنية والمعايير القياسية الدولية خلال زيارة التقييم.

وأكدت د. سماح عيد أن نيل ثقة المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) وتوسيع السكوب يمثلان خطوة محورية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وحماية الثروة الداجنة بمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة، مشيرةً إلى أن نتائج الفحوصات المعتمدة الصادرة من معمل الزقازيق تمنح المربين  دقة فائقة لاتخاذ القرارات المناسبة لحماية مزارعهم، وتدعم جهود الدولة في السيطرة على الأمراض الوبائية وضمان سلامة المنتجات الداجنة للمستهلك المحلي وفتح آفاق للتصدير.

ويواصل المعمل المرجعي بفرع الشرقية تقديم خدماته التشخيصية المتطورة للمزارع والشركات، ودعم البحوث العلمية في صحة الدواجن والأمن الغذائي، بما يعزز مكانة مركز البحوث الزراعية كمحرك أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

بحوث الصحة الحيوانية الصحة الحيوانية الانتاج الداجني إيجاك الزراعة

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