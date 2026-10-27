بميكروفون بائع متجول.. مراقب صحي يعلن انطلاق حملة التطعيم ضد الحصبة بدكرنس

في لقطة طريفة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، استعان مراقب صحي بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية بسيارة نصف نقل وميكروفون بائع متجول، للإعلان عن انطلاق حملة التطعيم ضد مرض الحصبة.

وظهر المراقب الصحي وهو يقف في أحد الشوارع الجانبية بالقرية، ويوجه رسالته للأهالي عبر الميكروفون، لحثهم على تطعيم أطفالهم، في محاولة للوصول إلى أكبر عدد من الأهالي بالطريقة التقليدية البسيطة.

ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً، حيث أشاد البعض بجهود الفريق الصحي وإصراره على إنجاح الحملة بأقل الإمكانيات، فيما اعتبره آخرون دليلاً على ضرورة تطوير وسائل التوعية الصحية.