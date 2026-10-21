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حبس متهم بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس متهم بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء

محكمة
محكمة
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس متهم بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء. 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء. 

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وتبين عدم حيازته لأسلحة بيضاء، وبمواجهته أقر بإدارته الصفحة المشار إليها للنصب والاحتيال على راغبى شراء الأسلحة البيضاء وإيهامهم بحيازته لها، وطلب تحويل مبالغ مالية منهم وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جهات التحقيق الأسلحة البيضاء شبين القناطر

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