الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين

مع اقتراب ساعات الصباح الأولى وانخفاض درجات الحرارة ليلًا، تتجه الأنظار إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، في ظل توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، ونشاط للرياح، إلى جانب ظهور الشبورة المائية على الطرق، وهو ما يستدعي الحذر من المواطنين، خاصة خلال فترات الصباح الباكر.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، مشيرة إلى استمرار الأجواء المائلة للبرودة خلال الليل والصباح الباكر، مقابل ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا خلال ساعات النهار، مع اختلاف الأجواء بين شمال البلاد وجنوبها.



طقس الأربعاء.. برودة ليلًا وحرارة نهارًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بينما تكون الأجواء مائلة للحرارة نهارًا على شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما ترتفع درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة على مناطق جنوب الصعيد.

ونصحت التوقعات المواطنين بارتداء ملابس مناسبة لطبيعة الطقس، مع اصطحاب جاكت خفيف عند الخروج في الصباح الباكر أو خلال ساعات الليل، لتجنب الشعور بالبرودة الناتجة عن انخفاض درجات الحرارة.

فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، أشارت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تصل إلى متوسطة على بعض المناطق، خاصة دمياط وبورسعيد وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تقدر بنحو 30%، وذلك على فترات متقطعة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من مدن القناة وجنوب الوجه البحري ووسط سيناء، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20%، مع احتمالية امتدادها إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط الرياح والشبورة المائية

ومن المتوقع أيضًا نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء، خاصة خلال فترات النهار.

وتظل الشبورة المائية من أبرز الظواهر الجوية المؤثرة خلال ساعات الصباح، إذ تتكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

نصائح للمواطنين لتجنب تقلبات الطقس

ومع تنوع الظواهر الجوية المتوقعة، يُنصح قائدو السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، والالتزام بالسرعات المناسبة، خاصة على الطرق التي تشهد تكون الشبورة المائية، مع متابعة النشرات الجوية للتعرف على أي تحديثات بشأن فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح.

في الختام، تشير توقعات الطقس الأربعاء إلى أجواء خريفية تتباين بين الاعتدال النسبي نهارًا والبرودة ليلًا، مع فرص لسقوط الأمطار على عدد من المناطق.