قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرج عامر يُشيد بموهبة «لامين يامال»: لن تتكرّر في كرة القدم
طوارئ في قاع البحر .. كيف ينقذ العالم الإنترنت إذا قُطعت كابلات هرمز؟
الرئيس السيسي: إزالات بعض المقابر تم بسبب مشكلة المياه الجوفية
ناصر منسي يُواصل التدريبات المُنفردة انتظارًا للتحقيق في الزمالك
ردًا على شائعات وفاته .. زعيم كوريا الشمالية يذهب للتسوّق مع ابنته
«مدبولي»: الانتهاء من المرحلة الأولى من «حياة كريمة» بتكلفة تجاوزت 450 مليار جنيه
نابولي يهزم «بودو جليمت» بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة بدوري أبطال أوروبا
لزيادة المشاهدات .. القبض على سائحتين يتحرشــــن بالمارة في الشوارع بعدة محافظات
الرئيس السيسي يُوجّه بالانتهاء من جميع مشروعات «حياة كريمة» بحد أقصى عام 2030
الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين
لماذا يجب قراءة آخر آيتين من سورة البقرة قبل النوم؟.. 7 عجائب تحدث لك
الاقتصاد الفرنسي بالأرقام.. ديون قياسية وإنفاق مرتفع يضعان باريس أمام خيارات صعبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

مع اقتراب ساعات الصباح الأولى وانخفاض درجات الحرارة ليلًا، تتجه الأنظار إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، في ظل توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، ونشاط للرياح، إلى جانب ظهور الشبورة المائية على الطرق، وهو ما يستدعي الحذر من المواطنين، خاصة خلال فترات الصباح الباكر.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، مشيرة إلى استمرار الأجواء المائلة للبرودة خلال الليل والصباح الباكر، مقابل ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا خلال ساعات النهار، مع اختلاف الأجواء بين شمال البلاد وجنوبها.
 

طقس الأربعاء.. برودة ليلًا وحرارة نهارًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بينما تكون الأجواء مائلة للحرارة نهارًا على شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما ترتفع درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة على مناطق جنوب الصعيد.

ونصحت التوقعات المواطنين بارتداء ملابس مناسبة لطبيعة الطقس، مع اصطحاب جاكت خفيف عند الخروج في الصباح الباكر أو خلال ساعات الليل، لتجنب الشعور بالبرودة الناتجة عن انخفاض درجات الحرارة.

فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، أشارت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تصل إلى متوسطة على بعض المناطق، خاصة دمياط وبورسعيد وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تقدر بنحو 30%، وذلك على فترات متقطعة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من مدن القناة وجنوب الوجه البحري ووسط سيناء، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20%، مع احتمالية امتدادها إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط الرياح والشبورة المائية

ومن المتوقع أيضًا نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء، خاصة خلال فترات النهار.

وتظل الشبورة المائية من أبرز الظواهر الجوية المؤثرة خلال ساعات الصباح، إذ تتكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

نصائح للمواطنين لتجنب تقلبات الطقس

ومع تنوع الظواهر الجوية المتوقعة، يُنصح قائدو السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، والالتزام بالسرعات المناسبة، خاصة على الطرق التي تشهد تكون الشبورة المائية، مع متابعة النشرات الجوية للتعرف على أي تحديثات بشأن فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح.

في الختام، تشير توقعات الطقس الأربعاء إلى أجواء خريفية تتباين بين الاعتدال النسبي نهارًا والبرودة ليلًا، مع فرص لسقوط الأمطار على عدد من المناطق.

درجات الحرارة القاهرة الطقس السواحل الشمالية أمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي

جمال شعبان يكشف سببا محتملا لوفاة الطفلة جويرية في طابور الصباح بالدقهلية

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

الرئيس السيسي

شمال مدينتي والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي.. خريطة المشروعات الـ4 الجديدة بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى

ترشيحاتنا

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش

رئيس صربيا يحذر من حتمية اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب تسلح أوروبا

ترامب

ترامب يحذر أوروبا: غيّروا نهجكم وإلا فلن يتبقى من القارة شيء

صورة توضيحية

من واشنطن إلى أبوظبي.. شراكة دولية تمهد لانعقاد الجمعية العالمية لـ«أديان من أجل السلام»

بالصور

بفستان لافت.. نجلاء بدر بإطلالة تبرز رشاقتها في اليوم الخامس من مهرجان الجونة

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

يسرا تتألق في اليوم الخامس من مهرجان الجونة بفستان ذهبي لامع |شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

بفستان أزرق.. ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في خامس يوم من مهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد