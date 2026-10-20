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«مائل للبرودة ليلا ورذاذ خفيف بالساحل».. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«مائل للبرودة ليلا ورذاذ خفيف بالساحل».. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس مائلا للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، وأن يكون الطقس مائلا للبرودة على أغلب الأنحاء ليلا.

الظواهر الجوية المتوقعة

كما يتوقع الخبراء أن تتشكل شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة احيانا، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وومناطق من وسط سيناء قد تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 30% تقريبا على بعض المناطق خاصة على الإسكندرية - بلطيم - دمياط - بورسعيد على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية/ شمالية شرقية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 18

العاصمة الجديدة 28 16

6 اكتوبر 27 17

بنها 26 18

دمنهور 26 17

وادى النطرون 27 17

كفر الشيخ 26 17

بلطيم 25 18

المنصورة 26 17

الزقازيق 27 18

شبين الكوم 26 17

طنطا 26 17

دمياط 25 18

بورسعيد 26 20

الاسماعيلية 28 18

السويس 28 19

العريش 27 15

رفح 26 15

رأس سدر 28 18

نخل 27 13

كاترين 23 12

الطور 27 21

طابا 26 17

شرم الشيخ 29 23

الغردقة 29 21

الاسكندرية 26 17

العلمين 25 16

مطروح 25 16

السلوم 24 17

سيوة 27 15

رأس غارب 29 21

سفاجا 30 22

مرسى علم 30 22

شلاتين 33 23

حلايب 30 22

أبو رماد 32 21

مرسى حميرة 30 22

أبرق 31 21

جبل علبة 30 22

رأس حدربة 30 22

الفيوم 27 17

بني سويف 27 17

المنيا 28 16

أسيوط 28 17

سوهاج 30 17

قنا 33 18

الأقصر 32 19

أسوان 33 20

الوادى الجديد 31 18

أبوسمبل 31 20

الأرصاد الطقس نشاط للرياح درجات الحرارة شبورة مائية

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