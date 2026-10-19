الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن الأمطار.. استقرار الطقس وانخفاض الحرارة ليلًا وتحذير للطلاب

مع انحسار موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدد من المحافظات الشمالية خلال الأيام الماضية، بدأت الأحوال الجوية تشهد تحسنًا ملحوظًا في معظم أنحاء الجمهورية، مع تراجع فرص سقوط الأمطار واستمرار الأجواء الخريفية التي تجمع بين الاعتدال نهارًا وانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الاستقرار الجوي بدأت تظهر تدريجيًا، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة لن تشهد تقلبات جوية مؤثرة، مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، وسط أجواء خريفية تستدعي الانتباه إلى الفارق في درجات الحرارة بين النهار والليل.



انحسار الأمطار بعد موجة من التقلبات الجوية

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر أن المحافظات الشمالية، ومن بينها الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح، شهدت خلال الفترة الماضية أمطارًا متفاوتة الشدة، وصلت إلى الغزارة في بعض المناطق، واستمرت حتى يوم الأحد الماضي، ما جعل حالة الطقس تشهد تقلبات واضحة.

وأضافت أن الأوضاع الجوية بدأت تتحسن تدريجيًا، مع تراجع معدلات سقوط الأمطار وانخفاض فرص هطولها على معظم أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن فرص الأمطار أصبحت محدودة، وتقتصر على أمطار خفيفة قد تشهدها بعض المناطق من السواحل الشمالية.

وأشارت إلى أن المناطق الداخلية أصبحت فرص سقوط الأمطار بها ضعيفة للغاية، في ظل استقرار الأحوال الجوية، مؤكدة أن الحالة المتوقعة خلال الأيام المقبلة تختلف بصورة واضحة عن موجة الأمطار التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

انخفاض درجات الحرارة ليلًا والصباح الباكر

وعلى الرغم من تحسن الأحوال الجوية خلال ساعات النهار، فإن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر يظل من أبرز ملامح الطقس خلال هذه الفترة من فصل الخريف.

وقالت شاكر إن الأجواء تميل إلى الحرارة خلال النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا، وتصبح الأجواء مائلة للبرودة، وقد تزداد برودة في المناطق المكشوفة والمدن الجديدة، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح.

وبحسب التوقعات التي عرضتها، تسجل درجات الحرارة الصغرى في القاهرة نحو 18 درجة مئوية، بينما تتراوح على السواحل الشمالية بين 16 و17 درجة، وتصل في شمال الصعيد إلى نحو 15 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة العظمى، فتتراوح في القاهرة بين 27 و28 درجة مئوية، وتسجل على السواحل الشمالية ما بين 25 و26 درجة، في حين تتراوح في جنوب الصعيد بين 30 و31 درجة مئوية.

وتعكس هذه المعدلات الفارق الواضح بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، وهو ما يستدعي اختيار الملابس المناسبة عند الخروج في الصباح الباكر أو العودة إلى المنازل في ساعات الليل.

نصائح للأسر والطلاب مع الأجواء الخريفية

وفي ظل هذه التغيرات، وجهت مدير مركز الاستشعار عن بُعد نصائح للمواطنين، خاصة أولياء الأمور والطلاب الذين يخرجون من منازلهم في الساعات الأولى من الصباح، بضرورة الانتباه إلى انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

ونصحت شاكر بارتداء الملابس الخريفية المناسبة، مع اصطحاب سترة خفيفة «جاكيت» عند الخروج مبكرًا أو خلال ساعات الليل المتأخرة، لتجنب الشعور بالبرودة الناتجة عن انخفاض درجات الحرارة.

كما أشارت إلى أن نشاط الرياح وهباتها قد يسهمان في تلطيف الأجواء خلال فترات النهار، مع استمرار الأجواء المستقرة نسبيًا خلال الليل، دون توقعات بحدوث تقلبات جوية مؤثرة على مدار الأسبوع.

وتأتي هذه النصائح في وقت يبدأ فيه الفارق الحراري بين النهار والليل في الظهور بصورة أكبر، ما يجعل اختيار الملابس المناسبة عاملًا مهمًا للتكيف مع الأجواء المتغيرة خلال فصل الخريف.

هل تعود الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة؟

وحول فرص سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة، أكدت الدكتورة إيمان شاكر أن التوقعات تشير إلى استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية، مع احتمالات محدودة لسقوط أمطار خفيفة جدًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

وشددت على أن فرص الأمطار المتوقعة ضعيفة، ولا تشبه الحالة الجوية التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي، والتي اتسمت بغزارة الأمطار واستمرارها لعدة أيام في بعض المحافظات الشمالية.

وأضافت أن المؤشرات الجوية الحالية لا تشير إلى موجة جديدة من التقلبات الجوية خلال الأسبوع، مع استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر.

استقرار جوي مع استمرار الأجواء الخريفية

ومع تراجع فرص الأمطار وتحسن الأحوال الجوية، تبدو الأيام المقبلة أقرب إلى الاستقرار، وسط طقس معتدل نسبيًا خلال النهار ومائل للبرودة ليلًا، خاصة في المناطق المكشوفة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.