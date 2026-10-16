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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى تستجيب لتحذيرات الأرصاد الجوية وتدفع بمعداتها استعدادا لسقوط الأمطار

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

أعلن المهندس عادل حسن زكي، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، رفع درجة الاستعداد بكافة مواقع الشركة، والدفع بمعدات وسيارات شفط مياه الأمطار وفرق الطوارئ، مع سرعة نشرها وتمركزها بالمناطق الحيوية والأنفاق والطرق والمحاور الرئيسية، استجابةً للتحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن التقلبات الجوية المتوقعة وتكاثر السحب على القاهرة الكبرى واحتمالات سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأكد المهندس عادل حسن ضرورة التأكد من جاهزية المعدات وسيارات الشفط، ومراجعة كفاءة بالوعات وشبكات الصرف الصحي، وتحديد نقاط التمركز الحيوية بما يضمن سرعة التحرك والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور سقوطها، والحد من تأثيراتها على الحركة المرورية.

تطورات الحالة الجوية

وشدد رئيس الشركة على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين غرف العمليات وفرق الطوارئ، ومتابعة تطورات الحالة الجوية بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع الحفاظ على جاهزية المعدات والعاملين على مدار الساعة، لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات، والحفاظ على انتظام الحركة المرورية وسلامة المواطنين.

شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى شفط مياه الأمطار الأنفاق الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار

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