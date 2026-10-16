50 مليون جنيه لمشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية بالقاهرة

أعلن المهندس عادل حسن زكي، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، تنفيذ عدد من مشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية بمحافظة القاهرة، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 50 مليون جنيه، ضمن خطة الشركة لتطوير منظومة الصرف الصحي ورفع كفاءة الشبكات استعدادًا لموسم الأمطار.

وأكد المهندس عادل حسن أن الشركة تكثف جهودها لتطوير الشبكات وتحسين كفاءتها التشغيلية، من خلال تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمناطق التي تتطلب تدخلات فنية، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية ومتابعة حالة الشبكات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتعزيز قدرة المنظومة على تصريف مياه الصرف الصحي والأمطار.

تجديد شبكات الصرف الصحي

وأوضح أن أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي شملت شارع القائد، حيث تم تنفيذ خط بقطر 400 مم وطول 250 مترًا، وشارع ابن سندر بقطر 600 مم وطول 250 مترًا، وشارع السكة الوايلي بقطر 600 مم وطول 60 مترًا.

وأضاف أن الأعمال تضمنت تحسين كفاءة شبكة الصرف الصحي بشارع السد في حي السيدة زينب، من خلال تنفيذ خط بقطر 500 مم وطول 500 متر، إلى جانب تطوير شبكات الصرف الصحي بشارعي الجوهري وعلي الكسار بمنطقة العتبة، بطول 500 متر، بالتعاون مع محافظة القاهرة.

وأشار رئيس الشركة إلى أن أعمال رفع كفاءة البنية التحتية شملت تطوير شارع عبد الحميد عثمان بمنطقة عين شمس بطول كيلومتر، وشارع الصفا والمروة بمنطقة حدائق القبة بطول 1.5 كيلومتر، فضلًا عن تنفيذ أعمال بخط الصرف الصحي الامامي للغابة الشجرية بمحور المشير طنطاوي، بقطر 400 مم وطول 1.5 كيلومتر.

استعدادات موسم الأمطار

وفيما يتعلق بالاستعدادات لموسم الأمطار، أوضح المهندس عادل حسن أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 400 شنيشة مطر بمختلف المناطق والقطاعات الحيوية، بما يعزز كفاءة تصريف مياه الأمطار ويسهم في الحد من تجمعاتها بالشوارع، مع استمرار متابعة حالة الشنايش والشبكات والتأكد من جاهزية المعدات وفرق الطوارئ للتعامل مع التقلبات الجوية.

وفي سياق متصل، أجرى المهندس عادل حسن جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطهير بمحيط كورنيش النيل، بدءًا من أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون وحتى شبرا، للوقوف على سير الأعمال ومتابعة حالة منظومة الصرف الصحي بالمنطقة.