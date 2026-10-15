حملة موسعة لمواجهة إهدار المياه وإزالة التوصيلات المخالفة بالقاهرة

نفذت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والأحياء التابعة لها ، حملة توعوية وميدانية للتصدي للسلوكيات السلبية التي تؤدي إلى إهدار المياه، وفي مقدمتها رش الشوارع وغسيل السيارات باستخدام مياه الشرب بطرق غير منضبطة، إلى جانب رصد وإزالة الحنفيات والخراطيم والوصلات المخالفة.

مياة الشرب

واستهدفت الحملة تعزيز الوعي لدى المواطنين وأصحاب المحال التجارية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب، والتأكيد على ضرورة الاستخدام المسؤول لهذا المورد الحيوي، بالتوازي مع تكثيف المرور الميداني ورصد المخالفات والتعامل معها وفقاً للإجراءات المتبعة.

وشملت أعمال الحملة المرور على عدد من الشوارع والميادين والأسواق والمنشآت التجارية بنطاق حي مصر الجديدة، من بينها شارع عثمان بن عفان، وشارع ناصر بن عفان، وسوق ميدان الجامع، وسوق هارون، وشارع صلاح الدين، وشارع كليوباترا، وميدان روكسي، وشارع إبراهيم اللقاني، وميدان صلاح الدين، وميدان الإسماعيلية، وشارع بيروت، وشارع منيس، وشارع الثورة، وشارع الميرغني، وشارع نبيل الوقاد، ومساكن ألماظة أمام محطة كارجاز.

شارك في تنفيذ الحملة من جانب شركة مياه الشرب بالقاهرة الأستاذ حمدي عبد العزيز، مدير إدارة التوعية، والأستاذ محمد عابدين، مدير إدارة المركز الإعلامي، والمهندس تامر عيد، رئيس فرع شبكات مياه مصر الجديدة، والأستاذ أحمد رجب، المشرف الفني بشبكات مصر الجديدة، إلى جانب مجموعة من العاملين بفرع الشبكات.

كما شاركت من جانب حي مصر الجديدة المهندسة مارسيل سمير، مدير إدارة البيئة بحى مصر الجديدة، في إطار التنسيق المشترك بين الشركة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة السلوكيات السلبية المرتبطة بإهدار مياه الشرب، وتكثيف جهود التوعية والمرور الميداني.

ويعكس هذا التعاون أهمية تكامل الأدوار بين فرق التوعية والإعلام والشبكات والأجهزة التنفيذية، بما يدعم سرعة رصد المخالفات والتعامل معها، إلى جانب توصيل رسائل توعوية مباشرة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية حول ضرورة ترشيد استهلاك المياه.

و أكد المهندس إسماعيل عبد ربه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة**، استمرار الإدارة العامة للعلاقات العامة بالشركة في التنسيق مع محافظة القاهرة والأحياء التابعة لها لتنفيذ أنشطة الحملات التوعوية بكافة الأحياء والمناطق التابعة للمحافظة، تنفيذاً لتوجهات الدولة في الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك ورفع الوعي المائي.

وشدد على أهمية مواصلة الحملات الميدانية والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لنشر ثقافة الاستخدام الأمثل للمياه، والتصدي للسلوكيات السلبية التي تؤدي إلى إهدارها، مؤكداً أن الحفاظ على مياه الشرب مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات والمواطنين، بما يسهم في حماية الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.