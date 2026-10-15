قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الري: مصر تعيد استخدام 23 مليار متر مكعب من المياه سنويًا
مدرب منتخب فلسطين: الإصابة حرمت وسام أبو علي من تجاوز أرقام ميسي
دعاء جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق.. أدعية للفرج وسعة المال وقضاء الحوائج
مصر أول بلد في العالم يحافظ على المستوى الذهبي على مسار التخلص من التهاب الكبد C
الحكومة العراقية: تعاون أمني كبير مع السعودية وتضامن كامل في مواجهة الاعتداءات
ترامب: الناتو لم يساعدنا في إيران.. وأسعار الوقود ستنخفض بانتهاء الحرب
سامح يوسف: لاعبو الزمالك يخوضون المباريات تحت ضغط نفسي.. وأتمنى تجاوز الكبوة
دراسة تشمل 40 صنفًا فقط.. شعبة الأدوية تحسم الجدل بشأن زيادة الأسعار
هل الصلاة بالنقاب صحيحة أم يجب على المرأة خلعه قبل أدائها؟.. الإفتاء تحسم الجدل
«الأرصاد» تحذر من اضطراب الملاحة بالمتوسط وأمطار ورعد حتى 20 أكتوبر
روسيا: قرار منح بشار الأسد اللجوء «نهائي».. ودمشق تدرك موقف موسكو
رباعية باريس وسداسية أستون فيلا.. نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حملة موسعة لمواجهة إهدار المياه وإزالة التوصيلات المخالفة بالقاهرة

مياة القاهرة
مياة القاهرة
باسنتي ناجي

نفذت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والأحياء التابعة لها ، حملة توعوية وميدانية للتصدي للسلوكيات السلبية التي تؤدي إلى إهدار المياه، وفي مقدمتها رش الشوارع وغسيل السيارات باستخدام مياه الشرب بطرق غير منضبطة، إلى جانب رصد وإزالة الحنفيات والخراطيم والوصلات المخالفة.

مياة الشرب

واستهدفت الحملة تعزيز الوعي لدى المواطنين وأصحاب المحال التجارية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب، والتأكيد على ضرورة الاستخدام المسؤول لهذا المورد الحيوي، بالتوازي مع تكثيف المرور الميداني ورصد المخالفات والتعامل معها وفقاً للإجراءات المتبعة.

وشملت أعمال الحملة المرور على عدد من الشوارع والميادين والأسواق والمنشآت التجارية بنطاق حي مصر الجديدة، من بينها شارع عثمان بن عفان، وشارع ناصر بن عفان، وسوق ميدان الجامع، وسوق هارون، وشارع صلاح الدين، وشارع كليوباترا، وميدان روكسي، وشارع إبراهيم اللقاني، وميدان صلاح الدين، وميدان الإسماعيلية، وشارع بيروت، وشارع منيس، وشارع الثورة، وشارع الميرغني، وشارع نبيل الوقاد، ومساكن ألماظة أمام محطة كارجاز.

شارك في تنفيذ الحملة من جانب شركة مياه الشرب بالقاهرة الأستاذ حمدي عبد العزيز، مدير إدارة التوعية، والأستاذ محمد عابدين، مدير إدارة المركز الإعلامي، والمهندس تامر عيد، رئيس فرع شبكات مياه مصر الجديدة، والأستاذ أحمد رجب، المشرف الفني بشبكات مصر الجديدة، إلى جانب مجموعة من العاملين بفرع الشبكات.

كما شاركت من جانب حي مصر الجديدة المهندسة مارسيل سمير، مدير إدارة البيئة بحى مصر الجديدة، في إطار التنسيق المشترك بين الشركة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة السلوكيات السلبية المرتبطة بإهدار مياه الشرب، وتكثيف جهود التوعية والمرور الميداني.

ويعكس هذا التعاون أهمية تكامل الأدوار بين فرق التوعية والإعلام والشبكات والأجهزة التنفيذية، بما يدعم سرعة رصد المخالفات والتعامل معها، إلى جانب توصيل رسائل توعوية مباشرة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية حول ضرورة ترشيد استهلاك المياه.

و أكد المهندس إسماعيل عبد ربه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة**، استمرار الإدارة العامة للعلاقات العامة بالشركة في التنسيق مع محافظة القاهرة والأحياء التابعة لها لتنفيذ أنشطة الحملات التوعوية بكافة الأحياء والمناطق التابعة للمحافظة، تنفيذاً لتوجهات الدولة في الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك ورفع الوعي المائي.

وشدد على أهمية مواصلة الحملات الميدانية والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لنشر ثقافة الاستخدام الأمثل للمياه، والتصدي للسلوكيات السلبية التي تؤدي إلى إهدارها، مؤكداً أن الحفاظ على مياه الشرب مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات والمواطنين، بما يسهم في حماية الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

مياة الشرب مياة القاهرة مصر الجديده مصر القديمه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. الإستعانة بمعلمي الحصة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والدين بالمدارس

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

أسعار الوقود

مصادر: تثبيت أسعار الوقود والمواد البترولية حتى نهاية ديسمبر 2026

عقار حدائق القبة

رؤية في المنام وأسرة ضائعة .. 10 مشاهد مُفجعة من عقار حدائق القبة .. صور

جوميز

الزمالك يحسم موقفه من عودة جوميز ورحيل معتمد جمال بعد خسارة القمة |خاص

ترشيحاتنا

مياة القاهرة

حملة موسعة لمواجهة إهدار المياه وإزالة التوصيلات المخالفة بالقاهرة

صورة أرشيفية

أم تستغيث: بنتي اتحدفت بقلم في عينها في المدرسة وقرنيتها اتقطعت

البابا تواضروس

البابا تواضروس يترأس العظة الأسبوعية ويستعرض قانون القدوة وأسس الخدمة الكنسية

بالصور

«بوسى» تثير الجدل بأنوثتها فى آخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق

بوسى تثير الجدل بأنوثتها فى اخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بأنوثتها فى اخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق
بوسى تثير الجدل بأنوثتها فى اخر ظهور لها كشف عن قوامها الممشوق

‏ترند المحلي.. أشهر 5 سيارات بوكسي في السوق المصري

سيارات بوكسي
سيارات بوكسي
سيارات بوكسي

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. أول ظهور لـ منة شلبي من برلين

من برلين.. أول ظهور لمنة شلبي بعد أزمتها الصحية الأخيرة
من برلين.. أول ظهور لمنة شلبي بعد أزمتها الصحية الأخيرة
من برلين.. أول ظهور لمنة شلبي بعد أزمتها الصحية الأخيرة

هتخلص في 10 دقايق.. 5 أكلات سريعة التحضير للغداء والعشاء

اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق
اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق
اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد