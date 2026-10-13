مياه القاهرة تستعرض تجربتها في الحوكمة الرقمية الشاملة لمنظومة جودة المياه

تحت رعاية المهندس/ مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس/ إسماعيل عبد ربه، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة، نظمت الإدارة العامة للبحوث والتطوير بالشركة ورشة عمل بعنوان «الحوكمة الرقمية الشاملة لمنظومة جودة المياه»، لاستعراض إنجازات تطوير المنظومة الرقمية ومناقشة سبل تعزيز التكامل بين البيانات والتشغيل والرقابة لدعم اتخاذ القرار.

شهدت الورشة حضور الدكتورة/ هالة إبراهيم، مستشار قطاع المعامل والبحوث، والسيدة المهندسة/ إيمان عثمان، مدير عام البحوث والتطوير، والدكتور/ بلال محمد، رئيس قطاع المعامل، والمهندس/ أحمد رمضان، رئيس قطاع التشغيل والصيانة شمال وشرق، والمهندس/ محمود يوسف، رئيس قطاع التشغيل والصيانة جنوب وغرب، إلى جانب عدد من المديرين العموم ومديري المعامل والمحطات وممثلي الإدارات المعنية.

واستعرضت الورشة جهود إنشاء منظومة رقمية متكاملة تربط قطاع المعامل بقطاعات التشغيل والصيانة وشكاوى جودة المياه، مع التكامل مع أنظمة SCADA وGIS وCMS، ورقمنة إجراءات سحب العينات والتحاليل المعملية، وتوحيد قواعد البيانات الخاصة بـ 11 معملًا و11 محطة و21 نطاقًا للشبكات، بما يسهم في تعزيز الرقابة على مؤشرات الجودة، وسرعة رصد أي انحرافات، ورفع كفاءة التشغيل ودقة التقارير.

كما تناولت المناقشات سبل تطوير الأتمتة بالمحطات، وتفعيل الاستخدام اليومي للمنظومة، وتعزيز الربط بين بيانات الإنتاج والتشغيل ونتائج التحاليل والتكاليف، إلى جانب الربط مع برنامج MASTER، مع التأكيد على أهمية دقة البيانات وتحديثها المستمر وبناء القدرات الرقمية للعاملين.

وتؤكد شركة مياه الشرب بالقاهرة استمرار جهودها في تطوير الحلول الرقمية وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، بما يدعم الحوكمة المؤسسية واستدامة جودة مياه الشرب والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.