رئيس مياه الأقصر: تحسين جودة الخدمات وتقليل فاقد المياه على رأس أولوياتنا

أكد المهندس فرج عثمان علي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي يأتيان في مقدمة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، مع تكثيف الجهود للحد من فاقد المياه والحفاظ على الموارد المائية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الشركة مع رؤساء القطاعات ومديري العموم ومديري الإدارات الخارجية، بحضور اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس الشركة السابق، والمستشار أيمن مطاوع، المستشار القانوني للشركة، لمناقشة سبل تطوير الأداء وتعزيز كفاءة العمل بمختلف القطاعات والإدارات.

وشدد المهندس فرج عثمان علي، خلال الاجتماع، على أهمية تكاتف الجهود وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الأقصر، ورفع كفاءة التشغيل، وتقليل معدلات الفاقد من المياه، مع الحفاظ على الموارد المائية وضمان الاستفادة منها بالشكل الأمثل.

وشهد الاجتماع توجيه الشكر والتقدير للواء مهندس أحمد سعيد عرفة، تقديرا لجهوده خلال فترة توليه رئاسة الشركة، فيما رحب الحضور بالمهندس فرج عثمان علي، متمنين له التوفيق في قيادة الشركة خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة جهود التطوير وتحقيق مزيد من التحسن في مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة لأهالي المحافظة.