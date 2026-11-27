أعلن الرئيس الإندونيسي "برابوو سوبيانتو" أن حكومته تجري تحقيقات مع مئات الشركات على خلفية حرائق الغابات والأراضي، محذرًا الشركات من ضرورة الالتزام بمسئولياتها في منع اندلاع الحرائق، مؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون مع المخالفين.

وقال برابوو، في تصريحات اليوم، إن حرائق الغابات والأراضي ناجمة عن أنشطة بشرية، وإنه لن يتساهل مع المسؤولين عنها، مضيفًا أن الشرطة ومكتب المدعي العام يحققان مع مئات الشركات.

وأشار إلى أن بعض الأطراف، سواء من المسئولين أو الشركات، لا تزال مستعدة للإضرار بالاقتصاد الوطني من أجل تحقيق مكاسب شخصية... مؤكدا أنه لا يعارض الشركات، إذ يتطلب تحقيق التنمية الاقتصادية تعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص، لكنه شدد على ضرورة التزام الشركات بالقوانين والوفاء بمسؤولياتها.

وسلط الرئيس الإندونيسي الضوء بشكل خاص على شركات امتيازات الأراضي الزراعية والتعدين التي حصلت على تصاريح لإدارة الأراضي، بل واستفادت من مساعدات وقروض لتشغيل مشروعاتها، لكنها لم تلتزم بواجبها في منع الحرائق بالأراضي التي تديرها.

وشدد على أن الحكومة ستتخذ إجراءات حازمة تجاه هذه الممارسات، لما قد تسببه من تداعيات سلبية على نمو الاقتصاد الوطني.

وأشار برابوو إلى أن الاقتصاد الإندونيسي سجل نموًا بنسبة 5.47% خلال الربع الثالث من عام 2026، رغم الاضطرابات وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم.

وقال إن إندونيسيا تشعر بالامتنان لقدرتها على تحقيق هذا النمو في ظل الظروف العالمية المضطربة، معتبرًا أن ذلك يعكس قوة الأسس الاقتصادية للبلاد.