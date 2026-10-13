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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر تستعد لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية 25 أكتوبر

الأقصر تستعد لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية 25 أكتوبر الجاري ولمدة 21 يوم
الأقصر تستعد لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية 25 أكتوبر الجاري ولمدة 21 يوم
شمس يونس

 تستعد مديرية الشؤون الصحية بالأقصر لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2026، ولمدة 21 يومًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ضمن جهود الدولة لتعزيز المناعة المجتمعية وحماية صحة الأطفال.

وأوضح الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة والسكان بالأقصر ، أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، بالمجان، باستخدام طُعم MR المضاد لمرضي الحصبة والحصبة الألمانية، من خلال فرق طبية مدربة، بما يضمن الوصول إلى الأطفال المستهدفين بمختلف أنحاء المحافظة.

ووفقًا لمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، يبلغ العدد المتوقع للأطفال المستهدف تطعيمهم بالمحافظة 306 ألف و544 طفلًا، من خلال 282 فريقًا ثابتًا ومتحركًا، و48 مشرفًا بالإدارات الصحية، و14 مشرفًا من المديرية، مع اقتراح 1210 مواقع لتنفيذ أعمال الحملة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال ، وذلك  من خلال مواقع التطعيم الثابتة والمتحركة، التي تشمل الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، إلى جانب وحدات الرعاية الصحية وتجمعات السكان، بما يسهم في تيسير حصول الأطفال على التطعيم، خاصة بالمناطق والقرى والتجمعات السكانية المختلفة.

وتتضمن خطة التنفيذ التنسيق بين مديرية الشؤون الصحية والجهات المعنية، ومنها مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والأوقاف، إلى جانب الجهات التنفيذية والمجتمعية ذات الصلة، لتيسير مهام الفرق الطبية، ودعم التوعية بأهمية التطعيم، وتحفيز أولياء الأمور على الاستفادة من خدمات الحملة المجانية.

وتهيب محافظة الأقصر بأولياء الأمور ضرورة الحرص على تطعيم أطفالهم خلال فترة الحملة، والتعاون مع الفرق الطبية المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والقرى، دعمًا لجهود الدولة في الوقاية من الأمراض المعدية وتعزيز صحة الأطفال.

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