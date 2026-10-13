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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الزراعة تتابع الحصر الحيازي بالأقصر وتفحص طعون المزارعين في الطود

الزراعة تتابع الحصر الحيازي بالأقصر وتفحص طعون المزارعين في الطود
الزراعة تتابع الحصر الحيازي بالأقصر وتفحص طعون المزارعين في الطود
شمس يونس

تابعت قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، إجراءات الحصر الحيازي للموسم 2026/2029، مع التركيز على فحص طعون المزارعين وحل مشكلات الحيازات الزراعية، إلى جانب تكثيف الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، وتوصيات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر.

وضم الوفد الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد خليل شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، فيما جرت المتابعة الميدانية بإشراف المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر.

وفي السياق ذاته، تابع المهندس أحمد بغدادي السمان، بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، سير العمل بالإدارة الزراعية بمركز الطود، بحضور أحمد حسين، مدير إدارتي الطود الزراعية والتعاونية، والمهندس ياسر الراوي، رئيس الوحدة الزراعية بناحية النوبيين، للوقوف على إجراءات المرحلة قبل الأخيرة من البرنامج الزمني لدورة الحصر الحيازي 2026/2029، والخاصة بتلقي طعون المزارعين.

وأسفرت المتابعة عن استلام 5 طلبات طعون مستوفية للشروط والإجراءات القانونية، مع مناقشة آليات فحصها والبت فيها من خلال اللجنة المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات تتعلق بالحيازات الزراعية.

وشهدت الجولة تواصلا مباشرا مع عدد من الحائزين التابعين لجمعيات المريس والنوبيين والطود شرق، حيث جرى الرد على استفساراتهم والعمل على حل مشكلاتهم المتعلقة بإجراءات نقل التكليف لإنشاء حيازات جديدة لأول مرة، وتسوية أوضاع واضعي اليد على الأراضي المشتراة بموجب عقود غير مسجلة.

كما تضمنت المتابعة استلام 7 سجلات «2 خدمات»، تمهيدا لتسليمها إلى رؤساء الوحدات الزراعية التابعة لمركز الطود، بما يدعم انتظام العمل الإداري وتيسير تقديم الخدمات للمزارعين.

واختتمت الجولة بالتشديد على رفع درجة الاستعداد للموسم الزراعي الشتوي، وتنفيذ حصر ميداني دقيق للمساحات المنزرعة بالقمح والمحاصيل الشتوية، خاصة محاصيل الخضر بالأراضي الواقعة خارج الزمام، مع مراجعة المستندات الصادرة عن جهات الولاية، لضمان صرف الأسمدة للمزارعين المستحقين فعليا، وإحكام الرقابة على منظومة الدعم ومنع أي تجاوزات أو إهدار للموارد.

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