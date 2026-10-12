قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير إيران بلندن يرفض اتهامات بريطانيا بشأن حادث فيرفورد.. ويؤكد: لا تستند لأدلة
السفارة المصرية بالرياض تدعو المواطنين لمراجعة شركات الطيران والتأكد من مواعيد الرحلات بين مصر والسعودية
مصر للطيران تسيّر رحلتين خاصتين لنقل فريقي الأهلي وبيراميدز إلى عنتيبي وجوبا
الزمالك يرد على تغيير فندق الإقامة في رواندا
الدورى الممتاز| زد يتعادل مع المقاولون فى اللحظات الأخيرة
معلومات الوزراء يستعرض رؤى الخبراء والمتخصصين حول سبل دعم وتعزيز التحول الرقمي
المتحدث العسكري: تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية
أردوغان: إحالة اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى البرلمان خلال أيام
العاصفة راشيل تدمر منازل أثرياء كاليفورنيا وتجبر السكان على الإخلاء
لفتة إنسانية.. ياسر جلال يزور الطفل زياد في منزله ويتناول معه الفطير والعسل
هجوم سيبراني واسع يشعل ثلاجات متاجر فرنسية ويرفع حرارتها إلى 50 درجة
الأزهر يدين الاعتداء الآثم على مطار الملك خالد بالرياض واستهداف المدنيين والمعتمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الأقصر يشارك في فعاليات اليوم المفتوح للمواطنين لبحث مطالبهم وتيسير حصولهم على الخدمات

نائب محافظ الأقصر يشارك في فعاليات اليوم المفتوح للمواطنين لبحث مطالبهم وتيسير حصولهم على الخدمات
نائب محافظ الأقصر يشارك في فعاليات اليوم المفتوح للمواطنين لبحث مطالبهم وتيسير حصولهم على الخدمات
شمس يونس

 شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، في فعاليات اليوم المفتوح الأسبوعي للمواطنين، بديوان عام المحافظة، لبحث الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بحضور حسن عبد الرحمن، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة ورؤساء المدن والمراكز، ومديري المديريات الخدمية أو من يمثلهم.

وشهد اليوم المفتوح استقبال كافة المواطنين الذين تقدموا بطلبات وشكاوى تنوعت بين قطاعات المرافق والخدمات، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والإسكان الشعبي، حيث تضمنت المطالب طلبات لتوصيل مرفق الصرف الصحي، وتوفير الكراسي المتحركة والمساعدات المالية من خلال خدمات التضامن الاجتماعي وتوفير فرص عمل ووحدات سكنية، إلى جانب طلبات التقنين والتصالح بالمراكز والمدن المختلفة، حيث بلغ عدد الطلبات والشكاوى المقدمة 41 طلباً وشكوى.

واستمع نائب محافظ الأقصر خلال اللقاء إلى مطالب المواطنين، واطلع على الطلبات المقدمة، موجهًا ببحث كل حالة على حدة، والتنسيق مع المديريات والإدارات المختصة لدراسة الطلبات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، مع تكليف إدارة خدمة المواطنين بالمتابعة الجادة والمستمرة لكافة الطلبات والشكاوى مع الجهات المعنية، والرد الفوري والعاجل على مقدميها بما تم اتخاذه بشأنها، مؤكدا على استمرار محافظة الأقصر تحت قيادة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، في تنظيم اللقاءات الجماهيرية وفعاليات اليوم المفتوح، باعتبارها إحدى آليات التواصل المباشر مع المواطنين، والتعرف على احتياجاتهم، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الاستجابة الفعالة لمطالب المواطنين في مختلف القطاعات.

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

طريق السويس

لرواد التجمع ومدينة نصر.. غلق كلي لكوبرى طريق السويس وتحويلات مرورية بديلة

راندة المنشاوي

تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

ترشيحاتنا

الموت يفجع سورية في الرياض

هربت من الحرب بحثا عن الأمان.. الموت يفجع سورية في الرياض ووصيتها الأخيرة الدفن في مكة

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث مجلس الوزراء: منتدى مصر 2026 يستهدف مشاركة أكثر من 8500 مواطن

المهندس محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

نقيب المهندسين: مصر تمتلك مقومات تؤهلها للعب دور محوري في مستقبل الطاقة

بالصور

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد