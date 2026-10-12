نائب محافظ الأقصر يشارك في فعاليات اليوم المفتوح للمواطنين لبحث مطالبهم وتيسير حصولهم على الخدمات

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، في فعاليات اليوم المفتوح الأسبوعي للمواطنين، بديوان عام المحافظة، لبحث الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بحضور حسن عبد الرحمن، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة ورؤساء المدن والمراكز، ومديري المديريات الخدمية أو من يمثلهم.

وشهد اليوم المفتوح استقبال كافة المواطنين الذين تقدموا بطلبات وشكاوى تنوعت بين قطاعات المرافق والخدمات، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والإسكان الشعبي، حيث تضمنت المطالب طلبات لتوصيل مرفق الصرف الصحي، وتوفير الكراسي المتحركة والمساعدات المالية من خلال خدمات التضامن الاجتماعي وتوفير فرص عمل ووحدات سكنية، إلى جانب طلبات التقنين والتصالح بالمراكز والمدن المختلفة، حيث بلغ عدد الطلبات والشكاوى المقدمة 41 طلباً وشكوى.

واستمع نائب محافظ الأقصر خلال اللقاء إلى مطالب المواطنين، واطلع على الطلبات المقدمة، موجهًا ببحث كل حالة على حدة، والتنسيق مع المديريات والإدارات المختصة لدراسة الطلبات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، مع تكليف إدارة خدمة المواطنين بالمتابعة الجادة والمستمرة لكافة الطلبات والشكاوى مع الجهات المعنية، والرد الفوري والعاجل على مقدميها بما تم اتخاذه بشأنها، مؤكدا على استمرار محافظة الأقصر تحت قيادة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، في تنظيم اللقاءات الجماهيرية وفعاليات اليوم المفتوح، باعتبارها إحدى آليات التواصل المباشر مع المواطنين، والتعرف على احتياجاتهم، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الاستجابة الفعالة لمطالب المواطنين في مختلف القطاعات.