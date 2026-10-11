238 ولادة في شهر واحد.. مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر تواصل تقديم خدماتها للأمهات وحديثي الولادة

استقبل قسم النساء والتوليد بمستشفى طيبة التخصصي بمحافظة الأقصر 238 حالة ولادة طبيعية وقيصرية خلال الشهر الماضي، في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لتوفير خدمات طبية متخصصة للمنتفعين، مع الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الأم والمولود.

وجرى التعامل مع الحالات من خلال فريق طبي متخصص بقيادة الدكتور حسن عبد الفتاح، استشاري ورئيس قسم النساء والتوليد، بمشاركة الدكتور هناء عبد الفتاح والدكتور علاء عبد الحميد، استشاريين، والدكتورة سعاد محمود، والدكتور محمد حمزة كشك، والدكتور محمد صلاح أبو حرير، أخصائيين.

كما شارك فريق التمريض تحت إشراف هاجر محمد، إلى جانب هدير السيد، وأسماء عبد الجليل، وإيمان عبد الجليل، وزينب عبد الجليل، وزينب مصطفى، ولمياء عبد الصالح، وإيمان يوسف، فيما تولى فريق التخدير تقديم خدماته بمشاركة الدكتور محمد حماد، استشاري التخدير، والدكتورة مؤمنة عبد الرحمن، والدكتور أحمد الطاهر، والدكتور أحمد جعفر، أخصائيين، وآلاء أيوب، فني تخدير.

وتقدم الخدمات الطبية بالمستشفى تحت إشراف الدكتور بهاء أبو زيد، مدير عام مستشفى طيبة التخصصي، والدكتور محمد عبد العزيز، المدير الطبي، بما يضمن توفير الرعاية اللازمة وفقا لاحتياجات كل حالة.

ويعكس استقبال هذا العدد من حالات الولادة استمرار جهود المستشفى في تقديم خدمات النساء والتوليد، وتوفير الرعاية الطبية للأمهات وحديثي الولادة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.