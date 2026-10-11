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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة الأقصر تتابع أعمال تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

رئيس جامعة الأقصر تتابع أعمال التسكين بالمدن الجامعية ويوجه ببحث الالتماسات والحالات الاجتماعية والمرضية
رئيس جامعة الأقصر تتابع أعمال التسكين بالمدن الجامعية ويوجه ببحث الالتماسات والحالات الاجتماعية والمرضية
شمس يونس

عقدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعًا مع مسؤولي إدارة المدن الجامعية، لمتابعة أعمال تسكين الطلاب والطالبات للعام الجامعي الجديد، ومناقشة الالتماسات المقدمة بشأن القبول بالسكن الجامعي.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على تسكين الطلاب والطالبات من ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة والملحة، ممن لم يسجلوا عبر الموقع الإلكتروني، مع استيفائهم شروط الإسكان الجامعي وحاجتهم الماسة إلى السكن، مراعاةً لظروفهم الاجتماعية.

كما تقرر تسكين الحالات الاجتماعية والمرضية التي تقدمت بأبحاث اجتماعية إلى مكتب رعاية الشباب، بعد التأكد من استيفائها الشروط، إلى جانب قبول طلاب المرحلة الثالثة ممن سجلوا عبر موقع «نفرتيتي» وتنطبق عليهم شروط السكن، من مواليد أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2008، وجميع مواليد عام 2009.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص جامعة الأقصر على متابعة إجراءات التسكين وتيسيرها، ودراسة الالتماسات وفقًا للضوابط المنظمة، مع مراعاة الحالات الإنسانية والاجتماعية المستحقة.

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