حملات مفاجئة على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بالأقصر لضبط الأوزان ومنع التلاعب

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملات رقابية مفاجئة على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود ومصنع تعبئة أسطوانات الغاز بمنطقة الطود، للتأكد من الالتزام بالأوزان القانونية للأسطوانات، ومتابعة تداول المواد البترولية، ومنع أي ممارسات تستهدف التلاعب بالأسعار أو حرمان المواطنين من الدعم.

جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبمتابعة قيادات وزارة التموين، وتحت إشراف عبد الرازق محمد الصافي، وكيل وزارة التموين بالأقصر، لتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للتداول.

وشملت الحملات مصنع تعبئة البوتاجاز بمنطقة الطود، حيث جرى فحص أوزان الأسطوانات من خلال سحب عينات عشوائية من الأسطوانات الموجودة بالمصنع والسيارات الناقلة، للتأكد من مطابقتها للأوزان القانونية المقررة، وضمان حصول المواطنين على الكميات المستحقة دون نقص.

كما امتدت أعمال المتابعة إلى مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية، ومراقبة عمليات التوزيع والتداول، والتحقق من وصول أسطوانات البوتاجاز المدعمة إلى مستحقيها، مع التصدي لأي مخالفات تتعلق بالمواد البترولية.

وأسفرت الجهود الرقابية لمديرية التموين بالأقصر عن تحرير عشرات المحاضر والمخالفات التموينية خلال الحملات، تنوعت بين مخالفات تتعلق بالمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، وعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب مخالفات أخرى بالأسواق، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأنشطة التجارية والتموينية وحماية حقوق المواطنين.