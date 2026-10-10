مياه الأقصر ترفع تجمعات الأمطار بمدخل أرمنت وتواصل جهودها لتيسير حركة المواطنين

واصلت إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بأرمنت جهودها للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، حيث دفعت فرق العمل للتعامل مع المياه المتراكمة بشارع الصفصاف عند مدخل مدينة أرمنت، بما يسهم في تيسير حركة المرور وتسهيل تنقل المواطنين.

جاءت الأعمال تنفيذا لتوجيهات اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وبمتابعة المهندس علاء برعي، مدير إدارة مياه أرمنت، في إطار خطة الشركة للتعامل السريع مع تداعيات سقوط الأمطار والحفاظ على انتظام الحركة بالشوارع والطرق.

وأكدت الشركة استمرار متابعة فرق العمل للمناطق التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، والتعامل الفوري معها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان استمرار تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكفاءة.