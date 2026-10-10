حملات مكثفة بالقرنة في الأقصر.. رفع كفاءة الطرق والإنارة وإزالة تعد على الأراضي الزراعية

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة بمحافظة الأقصر جهودها الميدانية في ملفات النظافة العامة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والإنارة، بالتوازي مع التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المظهر الحضاري بمختلف أنحاء المركز.

وتابع أحمد حسن أبو الحسن، رئيس مركز ومدينة القرنة، تنفيذ الحملات بعدد من المناطق والقرى، والتي تضمنت رفع المخلفات وتوسعة الشوارع وتمهيد الطرق وصيانة أعمدة الإنارة، إلى جانب إزالة إحدى حالات التعدي على أراضي الإصلاح الزراعي بقرية البعيرات.

ففي مدينة القرنة، نفذت إدارة النظافة والتجميل أعمال النظافة اليومية بالشوارع الرئيسية والفرعية، مع تفريغ الحاويات ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية، كما جرى إحلال وتركيب عمود إنارة على الطريق الزراعي بمنطقة الرواحج، بمتابعة ميدانية من سيد الراوي، سكرتير المركز.

وفي قرية الشيخ عامر، أشرفت منى طايع، رئيس القرية، على رفع القمامة وتفريغ الحاويات وتنظيف فناء مدرسة الشيخ عامر الإعدادية، حفاظا على نظافة البيئة المدرسية. كما جرى التنسيق مع شركة كهرباء غرب الأقصر لزرع عمود إنارة بديل لآخر مائل ومتهالك على طريق أسوان - قنا الزراعي، مع شد الأسلاك ونقل الكشاف لضمان تحسين الإضاءة والحفاظ على سلامة المواطنين.

وامتدت الأعمال إلى شارع طراد النيل، حيث نُفذت حملة للنظافة والتوسعة من كوبري العماير حتى كوبري الشيخ عامر، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، شملت الجليدر وسيارات الري، لإزالة الحشائش والأتربة المتراكمة على جانبي الطريق وتيسير حركة المرور.

وفي قرية الملاحة، قاد العمل الميداني محمد النجار، رئيس القرية، حيث نُفذت حملة نظافة وتوسعة بشارع الزمامي، بداية من مدخل القرية حتى مجمع المدارس، إلى جانب أعمال النظافة والتوسعة بشارع الفروتية مرورا بمنطقة العبود وحتى نهاية حدود القرية.

وفي قرية حاجر الضبعية، أشرف عبد الناصر عبد الرحمن، رئيس القرية، على أعمال تسوية وتمهيد طريق «القطعة»، استجابة لمطالب الأهالي، مع التنسيق مع إدارة الطرق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة رصفه بالأسفلت.

كما شهدت قرية البعيرات حملة نظافة موسعة بإشراف محمد المطعني، رئيس القرية، شملت منطقة الخور بحوض الرمال والعزبة والرزقة ومحيط مركز شباب البعيرات، بهدف رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالمناطق المستهدفة.

وفي ملف التصدي للتعديات، أزالت الوحدة المحلية حالة تعد على أراضي الإصلاح الزراعي بنجع الطود الغربي في قرية البعيرات، تمثلت في قواعد وسملات وشدة خشبية لأعمدة دور أرضي، على مساحة تقارب قيراطا واحدا.

وجرت الإزالة بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، وذلك بإشراف ميداني من النوبي حجاجي، نائب رئيس المدينة.

وأكد رئيس مركز ومدينة القرنة استمرار الحملات الميدانية في مختلف القطاعات الخدمية بقرى المركز والمدينة، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل وصيانة الإنارة وتحسين الطرق، والتعامل الحاسم مع التعديات ومخالفات البناء، بما يسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.